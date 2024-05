ONLINE: Česko - Finsko. Národní tým v Praze vstupuje do domácího MS

Je to tady, česká reprezentace v pražské O2 areně vstupuje do domácího mistrovství světa! Mužstvo Radima Rulíka v důležitém úvodním souboji ve skupině A čelí Finům, před týdnem v Brně národní tým severskému soupeři podlehl 1:4. Zvládne parta kolem kapitána Romana Červenky vstup do šampionátu? ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 20.20 na iSport.cz.