Norská hvězda řečí čísel. Zuccarello je jeden z NEJ nahrávačů na světě

Šestatřicetiletý útočník přitom nebyl nikdy draftován. O angažmá v zámoří si řekl svými výkony ve švédském MoDo. Tehdy dvaadvacetiletý hokejista v sezoně 2009/10 nasbíral 64 bodů v 55 zápasech a po sezoně se dohodl na kontraktu s New York Rangers.

Byť hrál první dva roky převážně na farmě, zapisoval už první starty v NHL a od roku 2013 už v jiné soutěži nepůsobil. Kromě Rangers si zahrál i v dresech Dallasu a Minnesoty. Doposud nasbíral 835 startů, ve kterých zapsal 636 bodů (198+438).

Že je mu 36 let? Na ledě byste to nepoznali. A stejně to cítí i Bill Guerin, generální manažer Wild, který se Zuccarellem prodloužil už minulé léto kontrakt až do roku 2026.

V sezoně opět potvrdil, že patří mezi nejlepší playmakery ligy. V přihrávkách spoluhráčům na střely ze slotu byl aktivnější než 92 % ostatních útočníků NHL. V nasbíraných asistencích při hře v plném počtu hráčů si vedl lépe než 93 % ostatních forvardů. To jsou elitní hodnoty.

Na další přednosti Matsa Zuccarella se můžete těšit při přesilových hrách. V nedávno skončené základní části NHL se norský šikula zastavil na 92. percentilu, co se týče výkonů v početní výhodě.

Rodák z Osla se na šampionátu představí poprvé po 8 letech. Jde o jeho pátou účast. Doposud na MS odehrál 26 utkání, ve kterých vstřelil 8 branek a paradoxně zapsal pouze 3 asistence.

Není pochyb o tom, že výsledky Norska budou výrazně stát právě na výkonech Zuccarella. Podle očekávání turnaj začne v prvním útoku a řídit bude také přesilovkovou formaci číslo jedna.

A jestli si myslíte, že bude nejstarším hráčem ve svém mužstvu, mýlíte se. Na šampionát byl totiž nominován i Patrick Thoresen, který v listopadu oslavil 40. narozeniny.