(Ne)gól proti Finům? Tomášek: Všude spíš platí. Ale nepodělali jsme se

Druhá formace se na konci druhé třetiny dobře hrnula do brankoviště. Puk tam poskakoval, Ondřej Palát zpoza brány kotouč vrátil pod horní tyč. Jde se slavit! Po minutě a půl si ale finská střídačka vzala výzvu, rozhodčí českou trefu zrušili.

„Vyplaval puk a já šel do dorážky. Člověka to trochu do brankoviště vezme, byl jsem tam s beky. Ale my jsme si říkali, že jsem brankáři absolutně nepřekážel,“ rozebíral situaci ze svého pohledu David Tomášek.

SESTŘIH: Česko - Finsko 1:0sn. Nervy na úvod, nájezdy rozhodl Kaše Video se připravuje ...

Jeho důraz se rozhodčím jevil jako přehnaný. Dostal se do brankoviště, ke kontaktu se Säterim sice došlo, ale od Tomáška pak brankář couval zpět k brankové čáře, tedy tam, kam vlastně potřeboval. Ale přijel pozdě, černá guma se mu třepetala v síti. „Puk byl za bránou, pak vedle. Jeho zákrok měl přijít ode mě dozadu. Všude to asi góly jsou, no,“ pokrčil rameny centr druhé formace.

Česká strana si byla celkem jistá, že na náskoku 1:0 se nic měnit nebude. „Ten gól asi měl platit. Ale stejně jsme našli cestu, jak Finy porazit. Ukázali jsme týmovost a srdce, což je jedině dobře. Je strašně důležitý, že jsme se nepodělali z toho, že se gól zrušil a zůstali jsme trpěliví,“ pochvaloval si Tomášek nakonec výhru po nájezdech 1:0.

Celkově z něj bylo cítit nadšení, jak s parťáky boj s Finy zvládli: „Vydali jsme se na krev,“ přikývl. „Byla tam velká týmovost, takhle se budeme prezentovat a tímhle stylem můžeme porazit každého,“ dodal.

„Hoja hoj“ zazní oficiálně tedy někdy jindy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: . Kaše Hosté: Sestavy Domácí: Dostál (Mrázek) – Gudas (A), Krejčík, Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Hosté: Säteri (Larmi) – Määttä (A), Lehtonen (A), Rissanen, Kaski, Riikola, Saarijärvi, Vittasmäki, Mattila – Jääskä, Granlund (C), Puustinen – Innala, Kapanen, Puljujärvi – Puistola, Hyry, Jormakka – Mäenalanen, Björninen, Pakarinen. Rozhodčí Ansons (LAT), Holm (SWE) – Briganti (USA), Durmis (SVK) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků