Experti: Špaček hraje jako mazák. (Ne)gól Paláta? Pochvala za dokydání

„Byli jsme perfektní z defenzivního pohledu a musím zmínit brankáře. Nejlepší pasáž zápasu podle mě byla dvě a půl minuty před koncem prodloužení, kdy to při hře tří proti třem létalo na obou stranách. Tam jsme měli nápady, jen chybělo zakončení. To ještě vylepšíme,“ rozplýval se ve studiu iSport.cz Radek Duda , sám účastník MS 2003 a dnes expert deníku Sport a člen podcastu Zimák.

Silným momentem byl i proměněný nájezd Romana Červenky . Kapitán týmu většinou platí za klidnou sílu a neprojevuje příliš emoce. Po svém zásahu ale burcoval fanoušky. „Když to takhle v páté sérii nájezdů vymete do vinglu, to je radost a neskutečná euforie. Pomohl také Dostál, který ve třetí třetině vychytal tři dobré gólovky a udržel nás ve hře o vítězství,“ přidal trojnásobný extraligový šampion s Třincem a speciální host studia iSport.cz Andrej Nestrašil .

Finové hráli typické šachy. „Pro každý tým bude těžké se jim pořád tlačit do obrany. S nimi to bude pořád stejné, pokud je na turnaji znovu potkáme, budeme muset být znovu trpěliví. Je to jejich systém, kdy čekají na to, kdy zaváháš. Stačí jedna chyba a hned přijde faul, nebo jiný problém,“ všímal si Duda.

Klíčovým momentem zápasu byla neuznaná branka Ondřeje Paláta . Rozbouřenou arénu zchladila finská úspěšná trenérská výzva. „Když vidíš, jak Tomášek stojí jednou nohou v brankovišti a lehce brání gólmanovi v zákroku, i když záleží jakou intenzitou, lze pochopit, že to sudí neuznali. Já jsem hráč, který nefňukal. Neuznali to a je potřeba jít dál. Ale hlavně chválím Ondru Paláta, jak se natlačil do brány, jak to tam chtěl dokydat a měl skvělou touhu dát gól. Je vidět, že je odkojený severoamerickým stylem. Ví, odkud góly padají a že to tam musí narvat. To kluk v Čechách neudělá,“ pokračoval někdejší bouřlivák.

Obdivná slova padala rovněž na adresu Davida Špačka. „Hrál ve velkém stylu, jsem hodně mile překvapený. Židla , trenér obránců, má vajíčka na to, aby takového kluka tam dal. I na přesilovku. Jestli mu je patnáct a hraje takhle jako mazák, tak není co řešit,“ rozplýval se Duda. „Marek Židlický se v něm možná vidí, jsou to podobné typy hráčů,“ přidal Nestrašil na adresu syna olympijského šampiona Jaroslava.

Experti také řešili nasazení brankáře Lukáše Dostála, jenž v úvodním mači dostal přednost před zkušenějším Petrem Mrázkem . Jak vysoko si cení mladého gólmana Anaheimu legendární Tomáš Vokoun a jak se vypracoval poté, co byl nechtěný v Kometě Brno? Kdy přijde v reprezentaci čas pro Ondřeje Kacetla, a proč český hokej nemá víc hráčů typu Radka Gudase ? Nejen to se dozvíte v prémiové části pozápasového studia.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: . Kaše Hosté: Sestavy Domácí: Dostál (Mrázek) – Gudas (A), Krejčík, Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Hosté: Säteri (Larmi) – Määttä (A), Lehtonen (A), Rissanen, Kaski, Riikola, Saarijärvi, Vittasmäki, Mattila – Jääskä, Granlund (C), Puustinen – Innala, Kapanen, Puljujärvi – Puistola, Hyry, Jormakka – Mäenalanen, Björninen, Pakarinen. Rozhodčí Ansons (LAT), Holm (SWE) – Briganti (USA), Durmis (SVK) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků