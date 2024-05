Nedvěd o dalších českých posilách pro MS: Zkušenost s Kulichem chybí

Z play off AHL vypadli, ale český tým na šampionátu neposílí. Útočníci farmy z Buffala Lukáš Rousek a Jiří Kulich scházeli v úvahách národního týmu. Pokud ještě mužstvo pro domácí mistrovství světa někdo doplní, budou to borci vyřazení z boje o Stanley Cup. „S Rouskem ani Kulichem nemáme zkušenosti na mistrovství světa. To sehrálo velkou roli,“ zdůraznil generální manažer reprezentace Petr Nedvěd po sobotním rozbruslení před utkání s Norskem.

„Zjednoduším to, nikdo z AHL se nepřipojí,“ začal Nedvěd svůj výstup před novináři.

Nejvíce s trenéry uvažovali nad Jiřím Smejkalem, dvojku z Rochesteru Rousek - Kulich vzhledem k průběhu AHL do sestavy povolat nechtěli. Útočník záložního klubu Ottawy, který by v příští sezoně mohl zamířit do Švédska, nakonec pozvánku také neobdrží. Reprezentace totiž čeká na potenciální hvězdy z NHL.

„Kdyby se Smejky k mužstvu připojil dřív, jeho šance by byly daleko větší,“ potvrdil Nedvěd. „Už se k nám nepřidá, sledujeme NHL. Rangers vedou 3:0, ale nemá cenu předbíhat,“ poodhalil možnost povolat do českého dresu Martina Nečase z Caroliny, která ve druhém kole ztrácí.

Cílem číslo jedna zůstává pochopitelně bostonský snajpr David Pastrňák. Když přijel na šampionát naposledy, brali Češi bronz a prolomili medailové čekání. Týmu, který za poslední čtyři zápasy vyprodukoval jen dva góly ze hry, by se pochopitelně hodil.

„Ještě máme Pavla Zachu, jsou to vynikající hráči. Samozřejmě bychom si přáli, abychom je měli. Na druhou stranu jim přejeme hodně štěstí v play off, aby došli co nejdál. Kdyby tomu tak nebylo, jsou to rozdíloví kluci, byli bychom za ně rádi,“ pokýval Nedvěd hlavou.

Tým si stále nechává v sestavě tři volná místa. Počítal s variantou, že by proti Finům vyslal jen jedenáct útočníků, a to v případě, kdy by se od porodu nestihl vrátit Dominik Kubalík. To se nakonec nestalo, novopečený otec do utkání nastoupil.

Jak s volnými pozicemi trenérský štáb naloží, zatím generální manažer předurčit nedokáže. „Probíráme to, kdyby série skončily rychle, rozhodování by nám to ulehčilo,“ pronesl Nedvěd.

Z krajanů v NHL zůstává ve hře ještě také obránce Vancouveru Filip Hronek, který zápolí v souboji kanadských celků s Edmontonem. Hlavní kouč Česka Radim Rulík nicméně už dříve uvedl, že ofenzivní zadák bojuje se zdravotními neduhy.

K Rangers se v průběhu druhého kola připojil po vleklé rekonvalescenci Filip Chytil. Vzhledem k předchozí dlouhé pauze je ovšem jeho start na domácí akci nemyslitelný.