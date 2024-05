Lyon s pohledem lva. Gólman USA je zpátky v Ostravě. Ukáže „fakáče“?

Lyon je město ve Francii, ve kterém se hraje špičkový fotbal. Alex Lyon (31) je hokejový brankář, který trošku nezapadá do hvězdného amerického výběru na MS. Jednatřicetiletý sympaťák je takřka celou kariéru na hraně NHL a AHL. V poslední sezoně dosáhl svého maxima, 44 utkání za Detroit s průměrem přes tři góly na zápas. Na šampionátu je jedničkou týmu, který má ambice na zlato. Podle jmen na soupisce nemůže mít jiný cíl. „Myslíte my nebo Švédové?,“ ujišťoval se po dotazu redaktora iSport.cz. rodák z Minnesoty.

Je to vlastně unikátní příběh. Alex Lyon má s hokejem v Evropě zkušenost jen ze dvou akcí. Když letěl ze zámoří na starý kontinent, pokaždé skončil v Ostravě! Málokdo si vzpomene, že byl před devíti lety součástí výběru USA na mistrovství světa, který rovněž hostilo Česko. Tehdy mu bylo dvaadvacet, chytal NCAA za univerzitu Yale.

Na turnaji plnil roli trojky, za zkušenějším duem Connor Hellebuyck a Jack Campbell nedostal šanci. Každopádně si z Prahy, kam se s mužstvem přesunul na play off, odvezl bronzovou medaili. „Pamatuji si to. Nenastoupil jsem ani jednou, ale byl jsem mladý a byla to pro mě výborná zkušenost. Teď jsem zpátky,“ usmíval se po pátečním duelu se Švédskem, které USA prohrály 2:5.

Při rozhovoru si posunul masku nad zpocené čelo, za sebou měl náročnou šichtu. Inkasoval během ní třikrát, dva góly vítězů padly do prázdné klece. Zaváhal možná při Johanssonově ráně k bližší tyči, jinak byl spolehlivý. Každopádně je na něj tlak. Brankoviště nemají svěřenci Johna Hynese tak hvězdně obsazené jako pozice v obraně a v útoku.

Až v poslední sezoně NHL dostal větší důvěru, Red Wings mu svěřili nadpoloviční porci zápasů. Předtím Lyon rotoval mezi nejlepší ligou a nižší AHL. Střídal kluby, na Floridě a v Carolině vydržel jen rok. Předtím ve Philadelphii sbíral každou sezonu pár startů. Až po třicítce se možná stane jedničkou, v klubu měl v zádech Kanaďana Jamese Reimera a Fina Ville Hussa. Kontrakt má do konce příštího ročníku. Ročně pobírá 1,8 milionu dolarů, takže je docela levný.

Zaujme, že jeho rodiče pracovali jako hlídači rybářských chatek na ostrově Lake of the Woods, kde strávil se starší sestrou prvních sedm let života a navštěvovali místní maličkou školu.

Za mořem má pověst vtipálka, oblíbence fanoušků a televizních diváků. Jeho specialitou je intenzivní pohled do kamery, když ho zabírá mimo brankoviště. Čili nejčastěji na střídačce. To je jeho populární gag s názvem „Lyon Eyes“. (Lion – anglicky lev) Na Moravě ho zatím nepoužil, proti Švédsku se věnoval chytání puků. „Byl to náš první zápas, musíme si zvyknout na zdejší podmínky a sehrát se. Turnaj je dlouhý a my máme silný tým. Nehráli jsme špatně a budeme se zlepšovat,“ nepochyboval po úvodní prohře. Nepodceňuje ani další soky ve skupině. „Pokud vím, Německo bylo loni na šampionátu druhé ne?,“ prokázal znalosti.

Vtipálek Lyon má na svém kontě také jeden průšvih. Poté co před dvěma lety vychytal osmadvacáté čisté konto a pomohl Chicagu Wolves k triumfu v Calder Cupu, zachytil stream AHL jeho vulgární gesto se dvěma zdviženými prostředníčky. Obdržel za to trest na dva zápasy.

V Ostravě vypadá americký „Lev“ vyrovnaně, užívá si roli startovacího gólmana. Po bitvě se Švédy si nestěžoval ani na větší rozměry kluziště. „Není to až takový rozdíl, cítil jsem se poměrně pohodlně. Až mě to překvapilo,“ podotkl pro iSport.cz. „Jasně, obrana musí pracovat trošku jinak než za mořem. K mantinelu je to dál,“ doplnil.

Na turnaji mu sekunduje teenager Trey Augustine (19) z univerzity v Michiganu. Dost možná jeho budoucí konkurent u Red Wings, neboť právě Detroit účastníka posledního MS u-20 před rokem ve druhém kole draftoval a očekává se, že s ním brzy podepíše nováčkovskou smlouvu.

Brankářskou sestavu doplňuje osmadvacetiletý Alex Nedeljkovic z Pittsburghu (v sezoně 38 zápasů v NHL). I tohle je pikantní okolnost. Právě Nedeljkovic je Lyonovým předchůdcem v brance Detroitu, kde strávil dva roky před odchodem k Penguins. A před devíti lety, kdy byl Lyon členem amerického týmu na MS v Praze a v Ostravě, absolvoval pro změnu juniorský šampionát. Osudy tohoto tria jsou krásně propojené…