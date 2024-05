Rosa: Švýcarům by pomohl větší tlak médií. Červenka? Super, jen v lize…

Ze Švýcarů jde opět velký respekt, kádr našvihali špičkovými hráči National League a pobrali výborné kusy z NHL. Přijeli si konečně pro medaili?

„Ano, přijeli si pro ni. Tým na ni rozhodně mají. Ale je to celé bez tlaku. Snad kdysi jednou se na reprezentaci zatlačilo, že by medaile měla klapnout, ovšem od té doby vůbec. Nějaké vyžadování medaile ve Švýcarsku absolutně neexistuje. O šampionátu se samozřejmě píše, všichni se na něj těšili, ale hokejisté mohou být v klidu, nikdo je netlačí, že musí.“

Ani když dvakrát po sobě jednoznačně ovládli základní skupinu a pak hned ve čtvrtfinále vyletěli? Tady v Česku by se to řešilo enormně a kouč by to neměl jednoduché, asi by i padl. Na rozdíl od Patricka Fischera.

„Podle mě trenér už měl být odvolaný, v pár článcích se to přetřásalo, ale následně podepsal na další dva roky. Jakmile se oznámilo, že bude pokračovat, je ticho a čeká se, co přijde.“

Tím pádem Fischer nehraje v Praze o svou židli?