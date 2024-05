ONLINE: Švýcarsko - Česko. Národní tým hraje třetí zápas na domácím MS

Švýcaři mají ve skupině A plný počet bodů poté, co porazili Nory 5:2 a v neděli zdolali Rakousko 6:5.

Loni český tým podlehl švýcarským hokejistům v základní skupině šampionátu 2:4. Od té doby svedly oba týmy čtyři souboje v Euro Hockey Tour. Češi vyhráli 1:0, 3:2 v prodloužení a 5:3, ale v dosud posledním měření sil prohráli na Českých hrách v Brně 1:2.

Švýcaři mají na MS stříbro z let 2013 a 2018, šestkrát po sobě postoupili do play off.