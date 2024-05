Švýcarsko - Česko 2:1sn. Další drama! Bod může být klíčový, pomohla rvačka

Šest bodů z devíti? To není špatný počin národního týmu z tří úvodních partií na MS. Reprezentace po porážce 1:2 na nájezdy se silnými Švýcary dál drží šanci na dobrou výchozí pozice do čtvrtfinále. Vydřený bod může nakonec sehrát klíčovou roli. Ale nepředbíhejme, navíc je ošidné spoléhat na papírové předpoklady, zvlášť po porážce USA se Slovenskem (4:5p). „Super hokej, skoro jako v play off NHL,“ pochvaloval si úroveň večerní bitvy Josef Marha, legenda Davosu. Ve středu od 16:20 Češi vystartují na Dány, následuje Rakousko a Velká Británie.

Rozjezd do třetí bitvy bolel. Fyzická síla švýcarských hráčů držela české hráče na distanc od nebezpečných střeleckých pozic, Rulíkovi svěřenci se horko těžko dostávali do střev soupeřovy obrany. Nějaké účinkování v oblasti slotu, natož v předbrankovém prostoru? Kdepak, nešlo to, červené úbory úspěšně vytlačovaly oponenta do krajů k mantinelům. Území před Leonardem Genonim? Pro domácí hokejisty NO GO zóna.

Ačkoli svěřenci Patricka Fischera měli v nohách nedělní duel s Rakušany (6:5), působili od začátku připraveněji, puk měli mnohem delší čas na svých holích, vládli pracím ve středním pásmu. Takže Češi si nevypracovali ani jednu zajímavou příležitost ke skórování.

Co s kotoučem Švýcaři dokážou, předvedli v první přesilovce při pobytu Romana Červenky na trestné lavici. Kevin Fiala to vzal na sebe, s jedním ze spoluhráčů zmátli pohybem oslabenou obranu a čerstvý otec laskominou pod horní tyčku překvapil Lukáše Dostála, jemuž poslal střelu za krkem. A ve 14. minutě to bylo 0:1. Pro autory vedoucí branky šlo o sedmou proměněnou přesilovku z desíti možností!

Bylo znát, že Češi si potřebují nutně zvednout sebevědomí povedenou akcí, nemohli se pořádně chytit a dostat do jistého tlaku. Nervy jim šponovali nepřesní sudí, jak oba hlavní, tak i čároví. Jasný ofsajd? Ne, nepíská se. Až tehdy, když nebyl…

Česko - Švýcarsko: Beránek rozpoutal melu, která nakopla tým Video se připravuje ...

Nakonec pomohla rvačka se soupeřem, po níž Češi zvedli obrátky, díky tomu si vypracovali přesilovku a v ní konečně udeřili. „Prohrávali jsme, bylo potřeba nastartovat tým, což se povedlo,“ pochvaloval si Matěj Stránský. Na osmý pokus to v převaze vyšlo, když právě Stránský z první povedenou pumelicí na přední tyč překonal Leonarda Genoniho. „Řekli jsme si, že musíme chodit víc do brány a hned střílet. Když nebudeme přidržovat puk a hned pálit, bude to fungovat,“ vylíčil autor první české branky.

Šlo vidět, jak jedna vydařená a přesně zakončená souhra dělá divy s psychikou týmu. To samé s diváky v aréně. Najednou byl Čechů plný led, na tribunách se poskakovalo jako při karnevalu. A přišly další možnosti, Dominik Kubalík měl hned dvě dobré. Ale pořád čeká… Vyrovnaná urputná, přitom vysokojakostní podívaná ve vyprodané hale došla do prodloužení a pak na nájezdy. V nich kraloval ultrašikovný Kevin Fiala a Philipp Kurašev, z Čechů proměnil jen Stránský. A tak Češi prohráli se Švýcary už třetí duel v řadě na mistrovství světa.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:36. Fiala, . Kurashev Hosté: 35:57. Stránský Sestavy Domácí: Genoni (Schmid) – Josi (C), Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Loeffel, Jung, Fora – Fiala, Hischier (A), Bertschy – Andrighetto, Jäger, Niederreiter (A) – Herzog, Senteler, Simion – Kurashev, Thürkauf, Ambühl. Hosté: Dostál (Mrázek) – Krejčík, Gudas (A), Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Rozhodčí Ansons (LAT), Schrader (GER) – Durmis (SVK), Nyqvist (SWE) Stadion Návštěva 17 413 diváků