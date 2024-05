Kanada má na MS dvojici gólmanů St. Louis. Binnington: Čekal jsem tu Vránu

Z Blues posílila kanadský výběr trojice hráčů. Obrovitý bek Colton Parayko se šampionátu zúčastnil už před sedmi lety, Joel Hofer nastoupil dvakrát v loňském turnaji, kdy Kanada vybojovala zlato. Teď ji může podpořit na cestě za obhajobou se zkušeným klubovým kolegou Jordanem Binningtonem, který v roce 2019 pomohl St. Louis k triumfu ve Stanley Cupu.

„Určitě je nezvyklé mít na takovém turnaji dva brankáře z jednoho klubu, ale je to fajn. Můžeme utužit vztahy a společně dosáhnout úspěchu. Po skončení sezony v NHL jsem cítil, že chci ještě chytat. Nastoupit na mezinárodní úrovni je úžasné a beru to jako poctu. A je hezké, že tady můžu mít i své spoluhráče. Čekal jsem, že potkám taky Jakuba Vránu, ale bohužel,“ pravil po zápase s Dánskem Binnington.

Lener: Není podstatné, kdo je v týmu jednička

„Nevíme, jak mužstvo skládali, s kým (GM) Rick Nash mluvil. Komu se chtělo, nechtělo, jak na tom byli hráči zdravotně, co v rodině. Binnington i Hofer jsou každopádně skvělí gólmani. Proč by nemohli jet na mistrovství světa oba, i když jsou stejné národnosti? Stejně tak není podstatné, kdo byl týmová jednička a kdo dvojka. Dnešní brankáři jsou neskutečně vyrovnaní. Ale je specifické, když se dva z jednoho klubu sejdou v národním týmu,“ řekl trenér Slavomír Lener, jenž působil u reprezentace i v NHL.

Binnington chytal v základní části 57 zápasů, Hofer jako nováček třicet. Podle čísel patřili k tomu nejlepšímu, co se javorovým listům po základní části NHL nabízelo. Jiní špičkoví gólmani pokračovali v play off, nejsou Kanaďané nebo jim končí smlouvy. Sem patří Tristan Jarry (Pittsburgh), Joey Daccord (Seattle), Connor Ingram (Arizona) i 39letý Marc-Andre Fleury (Minnesota).

Při obou utkáních na šampionátu seděl na kanadské střídačce coby náhradník Nico Daws, který naposledy nastoupil za New Jersey v polovině března a byl víceméně dvojkou až trojkou Devils. „Ale víte, jak to je. Přijdete do kempu coby čtyřka a končíte jako jednička. Podívejte na Vegas, do hry se během sezony dostal jako pátý gólman ještě Patera,“ připomněl Lener.

Binnington si pozici v NHL vydřel zdola, začínal až v ECHL a ještě ve vítězné sezoně 2018/19 chytal taky na farmě. Hofer vyletěl rychleji. „Není jednoduché říct si, jak se gólmani budou podporovat a fandit si. Trenéři mají rádi týmové hráče, ale každý chce chytat a místo tří milionů si vydělat osm. Dlouhodobě gólman ví, že teď je třeba dvojka a zítra bude jednička. Tuhle přejícnost si však musíte vypěstovat. Působit v takovém prostředí je pak výhodnější i v turnaji,“ dodal Lener.

Bez ohledu na osobní ambice jdou Kanaďané za jediným cílem a tím je zlato. Binnington může šampionát brát i jako odraz do turnaje NHL 4 Nations Face-Off v příštím roce a olympiádu 2026.

„Každý tým tady má šanci vyhrát, pokud hraje pospolu. Snažíme se pracovat na své hře a každým zápasem se zlepšovat, abychom byli silní. Tohle je velmi dobrý turnaj, můžu zažít skvělou evropskou atmosféru. Ale podstatné je, co si řekneme na konci. Chceme zlato. Proto jsme tady všichni,“ zdůraznil.

Jak si vedli v NHL zápasů inkasovaných branek/zápas úspěšnost zákroků Jordan Binnington 53 2,84 91,3% Joel Hofer 30 2,65 91,4%

Jak si vedou na MS zápasů inkasovaných branek/zápas úspěšnost zákroků Jordan Binnington 1 1,00 95% Joel Hofer 1 2,00 86,67%