„Nepřekonatelný“ rekord MS by mohl padnout! Levné lístky i štáb nad zemí

Vousatý atletický rekord Jarmily Kratochvílové na osmistovce drží téměř 41 let. Mnozí měli za to, že hokejové návštěvnické maximum z MS 2015 v Praze a Ostravě najede na podobný osud. Dobrá zpráva? Nevypadá to! Po úterním programu činí náskok nynějšího šampionátu oproti předchozímu domácímu 33826 diváků.