Atentát na Fica? Eskalovat a obviňovat je nebezpečné, říká Valábik

Podle obránce, kterého si v roce 2004 vybrala Atlanta v draftu NHL jako číslo 10, teď bude potřeba hlavně klid. „Vyzývám ke klidu,“ komentoval Valábik. „Teď nějak situaci eskalovat, obviňovat kohokoliv a ukazovat prstem je velmi nebezpečné. Slovenská společnost je velmi rozdělená. Vnímám to, proto hlavně vyzývám ke klidu.“

Zkušený sportovní expert a komentátor připouští, že vztahy na Slovensku jsou vyhrocené. „Vnímám to citlivěji od té doby, co mám dítě. Chci, aby mělo doma bezpečný a šťastný život, což je logické. Bez ohledu na to, koho si pak dcera sama rozhodne v budoucnosti volit. Jak jsme rozdělení na Slovensku, se mi zdá, že je až nebezpečné. Opravdu vyzývám každého, kdo má vliv, aby si dal pozor na to, co říká veřejně a uvědomí si, že to může mít dopad na ostatní. Ať nenabádají k nenávisti a neukazují prstem. Nevím, jestli si to ti lidé uvědomují nebo ne, ale hodně z nich právě tohle dělá. A to je nebezpečné.“

Emotivní ohlasy z tiskové konference, kde politici po atentátu zaútočili na slovenská média a opozici, nechce Valábik rozebírat. „Protože bych byl zase ten, co ukazuje prstem. Jsou lidé, co vás budou tlačit do nějakého vyjádření, které se jim líbí a chtějí použít vaše ústa. To já dělat nebudu. Myslím, že jsem dostatečně inteligentní, abych si uvědomoval, co mohou taková vyjádření, ať už na jednu, nebo na druhou stranu, způsobovat. Řeknu jen, že tohle se nesmí stávat. Prostě nesmí. Ať má kdokoliv názor na kohokoliv, tak tohle se nesmí stávat.“