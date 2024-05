Ramsay kritizoval: Naivní věci, tohle není slovenský hokej! A Slafkovský...

Po kostrbatém vítězství proti Polsku, které slovenský tým urval hlavně díky výbornému nástupu a finiši, ocenil Craig Ramsay bojovný výkon rivala. Mluvil ovšem také o naivitě vlastního mančaftu. „Někdy je těžké, že když dáte rychlý gól, tak si začnete myslet, že to bude lehký zápas,“ popisoval. „Hráče jsme nabádali, že to nebude jednoduché a nebylo. Začali jsme dělat naivní věci, které děláte právě ve chvíli, kdy si myslíte, že máte vyhráno. Tak se hrát nemá, tohle není slovenský hokej! Nebyl jsem šťastný z našeho výkonu a dal jsem to hráčům hned vědět. Čekám víc.“

Ramsay věří, že i tohle bude pro jeho tým užitečná lekce. „Je jedno, proti komu hrajeme, ale musíme hrát pořádně!“ Upřímně odpovídal i na přímý dotaz ohledně frustrace Juraje Slafkovského. „Mluvil jsem s ním znovu i dnes,“ líčil kanadský trenér. „Slafi na sebe vyvíjí tlak, chce dávat góly, chce být nejlepší hráč. S tímto se ale nevstupuje do zápasu, musíte do něj jít s tím, že chcete být důležitou součástí týmu a jdete ostatním příkladem. Tím, že děláte správné věci. Pak do sebe zapadne i všechno ostatní.“

Prvního útoku, ve kterém hraje Juraj Slafkovský s Markem Hrivíkem (4/1+1) a Peterem Cehlárikem (4/1+1) se ale Ramsay zastal. „Lidi se podívají a řeknou, že by měli dávat víc gólů. Já to vůbec neříkám,“ líčil kouč. „Já říkám, že potřebujeme tým. A oni jsou součástí týmu. Hráli dobře. Neproměnili pár šancí, ale to by nemělo překrýt to, že jsou součástí týmu. Líbili se mi, jsem na ně hrdý a nemám s tím žádný problém.“

Ocenil, že čekání na první gól prolomil alespoň Cehlárik. „To je důležité,“ přitakal. „Potřebujete, aby se vám stalo něco dobrého. Podívejte se na olympiádu dva roky zpátky. Slafkovský do té doby za nás neskóroval a tam pak exceloval. Ano, dokáže být frustrující, když si myslíte, že hrajete dobře, děláte správné věci, ale nepadá vám to. Pak začnete věci dělat jinak, ale to my nechceme. Prostě hrajme slovenský hokej.“

Ze čtyř zápasů Slováci nastříleli 19 gólů. Až na úvodní prohru s Německem (4:6), bodují. Porazili Kazachstán (6:2), USA (5:4 v prodloužení) a Polsko (4:0). Produktivita je podle kouče rozhodně plus. „V minulosti bylo střílení gólů náš problém. Přidali jsme do týmu velké a tvrdé hráče a góly povzbudí. A také by vám měly dovolit se koncentrovat jenom na vaši hru, protože se nemusíte starat o to, že góly napadají.“

Teď mají Slováci dva dny volna, v sobotu hrají s Francií, v neděli s Lotyšskem a skupinu zakončí v úterý s neporaženým Švédskem. Pauzu si hráči plánují vyplnit například golfem. „Já určitě půjdu, mám už vše připravené, těším se,“ plánoval obránce Martin Fehérváry. Matador Ramsay golf vynechá. „Mé ruce už nejsou tak dobré, nechci se zranit,“ pousmál se. „Rád bych si zahrál, zabavil se a ukázal chlapcům pár kousků, ale už bohužel nemůžu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:03. Cingel, 11:46. Tatar, 57:22. Cehlárik, 57:34. Cingel Hosté: Sestavy Domácí: Hlavaj (Škorvánek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, P. Koch, Golian, Gajdoš – Slafkovský, Hrivík (A), Cehlárik – Hudáček, Cingel, Tatar (C) – Kelemen, Pospíšil, Regenda – Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna. Hosté: Fučík (52. Zabolotny) – Kolusz (A), Wanacki, Kruczek, Wajda, Bryk, Górny, Ka. Maciaś, Dronia – Fraszko, Pasiut (A), Wronka – Kr. Maciaś, Dziubiński (C), Urbanowicz – Walega, Paś, Zygmunt – Michalski, Komorski, Kreżolek. Rozhodčí Hribík (CZE), Pearce (CAN) – N. Briganti (USA), Yletyinen (SWE) Stadion Ostrava Arena Návštěva 9 109 diváků