Rakousko zamáčklo Finy, střelec jásal: Myslel jsem, že Kanada byla nejvíc

Povolit, vycukat, přitáhnout. Rakousko na mistrovství světa deptá favority. Málem obralo Švýcary, bod uloupilo Kanadě a den před zápasem s Českem zamáčklo Finy 3:2. Ale jak! Prohrávalo 0:2 a vítězný gól vstřelil Benjamin Baumgartner 0,2 sekundy před koncem. „A to jsme si mysleli, že zápas s Kanadou byl nejvíc,“ culil se střelec. Hráči po sobě skákali, jak kdyby vyhráli olympiádu, užili si hodně silný moment. Tým Radima Rulíka si má na co dávat pozor.

Občas se povede, že ne úplně hokejová země šokuje na mistrovství světa obra. Když Rakousko dohnalo manko s Kanadou 1:6, v poslední třetině srovnalo na 6:6 a zápas poslalo do prodloužení server Kronen Zeitung vytasil titulek „ein Miracle on ice“. Co přijde teď? Rakousko si vyšláplo na dalšího favorita. Jízda evidentně nekončí.

„Neuvěřitelné, zní to úplně fantasticky, že jsme stihli dát gól a něco takového se nám povedlo,“ sypal ze sebe útočník Benjamin Baumgartner. Útočník Bernu se otočil od mantinelu a vystřelil. Tři sekundy před koncem se fanoušci Rakouska přitom drželi za hlavu, finský brankář vytáhl skvělý zákrok. Těžká střela z levé strany. Ale co jsou tři sekundy. Hra se dostala doprava, nahození, gól!

„Upřímně, fakt jsem nečekal, že jsme to stihli a branka bude platit. Ale přijeli ke mně kluci a říkali, že si jsou docela jistí, že gól bude,“ popisoval brankář David Kickert čekání na potvrzení trefy.

Platí! A začal bengál. Hráči Rakouska se mohli zbláznit. Tohle je hokejový „Wunderteam“! Přezdívku si vysloužili rakouští fotbalisté ve 30. letech, když vyhráli 14 zápasů v řadě. Hokejisté působí podobný zázrak.

Když prohráli se Švýcarskem 5:6, mluvilo se tom, že je hvězdy z NHL podcenili. Ale pak Rakušané poslali do prodloužení zápas s Kanadou, kde prohrávali 1:6. V poslední sekundě dokonali obrat z 0:2 proti Finům. Doch, Wunderteam! „Jo, vyloženě nesmysl. Je to neuvěřitelné, jsem na tým ohromně hrdý,“ vykládal útočník Dominic Zwerger, který hraje švýcarskou ligu za Ambri-Piotta.

„Donutili jsme Kanadu, aby s námi šla do prodloužení. Mysleli jsme si, že to bylo úplně nejvíc, nejlepší pocity. Ale teď přišlo Finsko,“ pousmál se Baumgartner. „Porazit je, je ještě něco lepšího,“ přikývl.

Rakouskou cestu popsal brankář Kickert: „Nezáleží, jestli na druhé straně stojí superhvězdy, nebo ne. Bojujeme, hrajeme, na co máme.“ Sice mají ve středu svoji mladou hvězdu z NHL Marca Rossiho, ale nehrají tak, že všechno se musí točit kolem něj, vůbec. „Nejsme špatný tým, myslím, že máme v útoku nepoznaný potenciál, to samé v obraně, pomáháme neuvěřitelným klukům, kteří jsou v bráně. Bojujeme jeden za druhého, dřeme jako jeden muž od začátku do konce,“ přidal Baumgartner.

Finský kapitán Mikael Granlund se po kolapsu snažil zůstat nad věcí. „Měli jsme výbornou první třetinu, ale když dal soupeř první gól, už jsme se k naší hře nedokázali vrátit. Povedla se jim velmi dobrá práce, z čehož na konci těžili.“

Odmítl, že by čekali s Rakouskem snadnou práci: „Ne, nepodceňujeme nikoho. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. V turnaji už ukázali, že hrají dobře. Odvedli zkrátka výbornou práci.“ A přidal, že se moc neobává, že by se finská cesta do čtvrtfinále mohla zaklikatit: „Komplikace to není. Musíme se posunout, nic jiného.“

Finsko hraje ještě s Kanadou, má o tři body víc než Rakousko. Kdyby se dotáhlo na stejný zisk do konce turnaje, zahraje si o medaile. Mimochodem, v Praze získalo svůj poslední poklad z MS, jen má už celkem dlouhé vousy, příběh se táhne do roku 1947. „My se soustředíme jen na příští zápas, na nic víc. Všechno ostatní by bylo jen plýtvání energií,“ zavrtěl hlavou střelec Baumgartner. Příští zápas se hraje s Českem v pátek večer. Naposledy ho porazili Rakušané před dvěma lety po nájezdech 1:2. Vyrovnávali 38 sekund před koncem, tyhle silné konce si evidentně nesou v sobě dál.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 2:51. Mäenalanen, 8:06. Kapanen Hosté: 23:36. M. Huber, 49:51. Nickl, 59:59. Baumgartner Sestavy Domácí: Säteri (Larmi) – Määttä, Lehtonen, Rissanen, Kaski, Saarijärvi, Riikola, Vittasmäki, Mattila – Innala, Puustinen, Granlund (C) – Puljujärvi, Kapanen, Oksanen – Jääskä, Puistola, Hyry – Björninen, Mäenalanen, Pakarinen. Hosté: Kickert (Höneckl) – Nickl, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Zündel, Stapelfeldt – Raffl (C), Nissner, M. Huber – Schneider, Zwerger, Rossi – Ganahl, Haudum, Baumgartner – Rohrer, Thaler, P. Huber. Rozhodčí Bjork (SWE), Tscherrig (SUI) – Wyonzek (CAN), Zunde (LAT) Stadion Návštěva 15 387 diváků