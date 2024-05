ANALÝZA: Má potenciál být klíčovou posilou. Nečas je lepší, než asi tušíte

Carolina nezvládla šestý zápas ve druhém kole play off NHL proti Rangers, padla 3:5 a sezona v zámoří pro Martina Nečase skončila. Pokud úspěšně absolvuje zdravotní a výstupní testy, měl by posílit českou reprezentaci na šampionátu. Když to vyjde, Česko v Nečasovi získá rozdílovou posilu do ofenzivy, kterou tolik potřebuje.