Brit z Litvínova: Kašeho brzdí jen zranění. Hrát v Česku byla radost

Všechny na turnaji překvapuje atmosféra, vás nicméně po sezoně v Litvínově už tolik ne, že?

„Pravda, hluk je tady vždy, pro mě žádná novinka. Máte v Česku opravdu vášnivé fanoušky. Už jsem v O2 areně hrál dvakrát během sezony, kulisa byla pokaždé hlasitá. Těšil jsem se na ni i teď.“

Vnímáte přesto rozdíl v tom nastoupit proti Spartě, nebo v utkání s Českem?

„Ano. V tom, že to bude celkově hlučnější a víc intenzivní. Ale takové zápasy si užíváte prostě nejvíc. Srovnání na úrovni, energie z tribun. To vás žene.“

Ideálně byste se spoluhráči proti Čechům potřebovali bodovat.

„Chtěli bychom se udržet, naposledy jsme spadli vloni ve Finsku, známe ten nešťastný pocit. Povedlo se nám po roce vyhoupnout se zpátky, ale cíl je jasný.“

Vyhlížíte Ondřeje Kašeho, s nímž jste u Vervy působil?

„Zasloužil si reprezentaci, měl s námi neuvěřitelnou sezonu. Je výtečným hráčem. Kdyby ho nebrzdila zranění, už by byl nejspíš v Severní Americe. Opravdu útočník skvělého kalibru, jsem si jistý, že Česku prospívá.“

Sázky už jste uzavřeli? (směje se)

„Ne, nic neproběhlo. Jen se těším, až ho uvidím na ledě. Možná se pak projdeme po městě.

Co vám dal začátek proti papírovým favoritům Kanadě (2:4), Finsku (0:8) a Švýcarsku (0:3)?

„Byla to výhoda. Věděli jsme, že budeme hrát proti takovým týmům. Jsou na vysoké úrovni, mají hráče skvěle vybavené po stránce dovedností. Chcete se proti nim vytáhnout, ale je to složité.“

Jste znovu hlavním střelcem mužstva?

„Nikdy to nebyl v kariéře můj plán. Chci hrát, jak umím, pomáhat všemi směry. Samozřejmě bych byl rád produktivní, vytvářel ofenzivní šance, ale vždycky se v první řadě soustředím na mužstvo.“

Znamená pro vás osobně něco víc, že odehrajete šampionát právě na české půdě?

„Ano, je to pro mě mimořádné. Rok jsem tady sbíral zkušenosti, hrál hokej, znám fanoušky. Takže ukázat se tu znovu je opravdu vzrušující. Výhodou je, že už mě aréna tolik nepřekvapí.“

Jak byste popsal aktuální stav britského hokeje?

„Jsme na vzestupu, ale úspěch či neúspěch národního týmu v tom hraje svou roli. Potřebujeme, aby sport dál rostl, budovali jsme nové arény a ledové plochy. Myslím si ovšem, že jsme na správné cestě, abychom zlepšovali podmínky.“

Co byste řekl k litvínovskému angažmá? Správný tým pro restart v Evropě?

„Jasně, byla to dobrá příležitost. Vracel jsem se po zranění, ale stalo se, asi to tak mělo být. Z počátku velká výzva, ale nakonec jsem si angažmá užíval. Organizace, trenérský štáb, celé město parádní. Opravdu radost nastupovat za Litvínov. I s týmem jsme měli úspěch, což si myslím, že klubu do budoucna může prospět.“

Liam Kirk v Litvínově

Zápasy: 52

52 Góly: 19

19 Asistence: 11

11 Body: 30

30 plus/minus: -1

-1 Trestné minuty: 20