Litvínov Kirka neudrží, vyhrála vidina NHL. Rýsují se další odchody i návrat

Liam Kirk ve čtvrtém semifinále proti Pardubicím, které ukončilo sérii v nejkratším možném termínu, vylepšil klubový rekord. Jeho devátý gól v play off byl zároveň jeho poslední výstřel za Litvínov. Britský sniper míří do Německa. O své budoucnosti se má rozhodnout Ondřej Kaše, další opory by měly zůstat, očekává se rovněž velký návrat.