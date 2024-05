SESTŘIHY: Slováci padli v nájezdech, Kanada přetlačila Švýcarsko

Lotyše dostal proti Slovákům do vedení Ralfs Freibergs • ČTK

Slováci slaví gól do sítě Francie • ČTK / AP / Darko Vojinovic

Nedělní hrací den hokejového mistrovství světa v Praze a Ostravě nabídl čtyři zajímavé zápasy. Rakousko je po jednoznačné výhře 4:1 nad Norskem stále ve hře o postup do čtvrtfinále, USA roznesly Kazachstán 10:1. Slovensko nezvládlo nájezdy s Lotyšskem, prohrálo 2:3 a postup do čtvrtfinále ještě nemá jisté. V atraktivním souboji v Praze pak porazila Kanada Švýcarsko 3:2 a vede skupinu A. Sestřihy utkání sledujte na iSport.cz.

Skupina A

Norsko - Rakousko 1:4

Rakušané vyhráli nad Norskem 4:1 a se sedmi body se posunuli ve skupině A na čtvrté místo před Finsko, s kterým mají lepší vzájemný zápas. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci přispěl k vítězství útočník Peter Schneider, tři přihrávky zaznamenal Marco Rossi. Rakušané si drží reálnou šanci na účast ve čtvrtfinále. Norové budou bojovat v pondělí o záchranu v přímém souboji s Velkou Británií.

SESTŘIH: Norsko - Rakousko 1:4. Rakouská překvapení trvají, sahají po čtvrtfinále Video se připravuje ...

Rakušané k první účasti ve čtvrtfinále od roku 1994 ze šampionátu v Itálii potřebují, aby Finové nezískali z duelů s Dánskem a Švýcarskem více bodů než oni ze závěrečného utkání s Velkou Británií.

V úvodu mohl dostat Rakousko do vedení bekhendovou dorážkou Lukas Thaler a po polovině úvodní části se Norové ubránili při vyloučení Sandera Volda Engebratena. V 17. minutě při trestu Dominiquea Heinricha nabídl Mats Zuccarello šanci Patricku Thoresenovi, ale puk se mu dostal na brusle a norský hráč akci nezakončil. Rakušané se neprosadili v závěru první třetiny ani při pobytu Noaha Steena na trestné lavici.

V čase 28:14 už Rakušané přesilovou hru při vyloučení Johannese Johannesena využili. Schneider napřáhl za levým kruhem a přes bránícího Christiana Kaasastula zamířil k bližší tyči branky Henrika Haukelanda.

Za 40 sekund tým kouče Rogera Badera zvýšil náskok po rychlém protiútoku. Střelu Dominica Zwergera v souboji se Schneiderem nešťastně tečoval hokejkou mezi Haukelandovy betony Johannesen. Ve 34. minutě skóroval podruhé v utkání Schneider, který překonal Haukelanda téměř identicky jako při prvním gólu.

Na přelomu druhé a třetí části se Rakušané ubránili 56 sekund ve třech proti pěti a navíc se v pokračujícím oslabení dostal do úniku po návratu z trestné lavice Mario Huber, ale Haukeland zasáhl lapačkou. V 49. minutě mohl zvýšit Steven Strong, který trefil levou tyč.

V 54. minutě sice ještě vykřesal Norům naději v přečíslení po Zuccarellově pasu Engebraten, ale v čase 57:24 po Zwergerově nabídce zpečetil výsledek při power play do prázdné branky Mario Huber.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 53:04. Engebråten Hosté: 28:14. Schneider, 28:54. Zwerger, 33:53. Schneider, 57:24. M. Huber Sestavy Domácí: Haukeland (Arntzen) – Johannesen, Solberg, Nørstebø (A), Hansen, Krogdahl, Kåsastul, Engebråten – Zuccarello, Thoresen (C), Brandsegg-Nygård – Martinsen, E. Salsten, Pettersen – Steen, Vikingstad, Berg-Paulsen (A) – Rønnild, H. Salsten, T. Olsen – E. Olsen. Hosté: Kickert (Madlener) – Heinrich (A), Nickl, Unterweger, Wolf, Strong, Maier, Stapelfeldt, Brunner – Wukovits, Nissner, M. Huber – Zwerger, Rossi, Schneider (A) – Ganahl (C), Baumgartner, Haudum – P. Huber, Rohrer, Thaler. Rozhodčí Björk (SWE), Tscherrig (SUI) – Fuchs (SUI), Yletyinen (SWE) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 16 565 diváků

Švýcarsko - Kanada 2:3

Kanaďani porazili Švýcarsko 3:2 a vyhráli tak i šestý zápas na letošním šampionátu. Díky obratu z 1:2 se dostali do čela tabulky před Čechy, s nimiž svedou v úterý souboj o první místo a nejlepší postupovou pozici. V dresu vítězů skóroval dvakrát Dylan Cozens, který navrch přidal asistenci. Tři body za tři asistence stihl nastřádat i Andrew Mangiapane. Vítězný gól dal před 17 268 diváky Nick Paul.

SESTŘIH: Švýcarsko - Kanada 2:3. Ostrý faul Fialy ztrestal Cozens bitkou a dvěma góly Video se připravuje ...

Už po 71 sekundách nabídl Kanaďanům přesilovou hru Christian Marti a ti výhodou nepohrdli. Stačilo jim půl minuty a Cozens z dorážky otevřel skóre. V páté minutě byly oba celky blízko změně skóre. Connor Bedard nenašel recept na Leonarda Genoniho, Romana Josiho na druhé straně vychytal Jordan Binnington.

Krátce nato neuspěl ani Brandon Tanev. V polovině třetiny musel na trestnou lavici Jamie Oleksiak a i Švýcaři byli v přesilovce úspěšní. Vyrovnal Kevin Fiala. V 15. minutě sebral Kanaďanům radost duchapřítomným obranným zákrokem Josi.

Oleksiak pykal znovu zkraje druhé části, Švýcaři sice přesilovku nevyužili, ale na začátku 26. minuty je poslal do vedení Romain Loeffel, jenž dokonale využil zakrytého výhledu Binningtona. O chvilku později však Fiala fauloval kolenem Cozense, dostal trest na pět minut a do konce utkání a jeho mužstvo to vyšlo hodně draho.

Právě Cozens nejprve vyrovnal. Pak Bedard zastavil za cenu faulu unikajícího Calvina Thürkaufa a Švýcaři měli k dispozici trestné střílení, které však Sven Andrighetto neproměnil. V 31. minutě předvedli Kanaďané v přesilovce dokonalou souhru, na jejímž konci byl Paul, snadno uklidil kotouč zblízka do branky a zámořský celek vedl.

Ve třetím dějství mohl zvýšit náskok Cozens, ale Genoni byl proti. Švýcaři pak hráli dvě přesilovky v krátkém sledu, soupeř ale velmi pečlivě bránil. Kanaďané povolili Švýcarům za celou třetí třetinu pouze šest střel mezi tyčky a přestáli i soupeřovu závěrečnou hru bez gólmana.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:15. Fiala, 25:03. Loeffel Hosté: 01:42. Cozens, 28:46. Cozens, 30:39. Paul Sestavy Domácí: Genoni (Schmid) – Josi (C), Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Loeffel, Fora – Fiala, Hischier (A), Niederreiter (A) – Andrighetto, Jäger, Kurashev – Herzog, Senteler, Simion – Scherwey, Thürkauf, Bertschy – Ambühl. Hosté: Binnington (Daws) – Power, Parayko (A), Zellweger, Oleksiak, Guhle, Severson (A) – Tanev, McBain, Mercer – McCann, Paul, Bedard – Hagel, Tavares (C), Dubois – Bunting, Cozens, Mangiapane – Greig, Guenther. Rozhodčí Heikkinen (FIN), Hribik (CZE) – Briganti (USA), Nikulainen (FIN) Stadion O2 arena, Praha

Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 6 5 1 0 0 28:15 17 2. Česko 6 4 1 1 0 23:10 15 3. Švýcarsko 6 4 1 0 1 26:11 14 4. Finsko 5 2 0 1 2 17:10 7 5. Rakousko 6 2 0 1 3 19:25 7 6. Dánsko 6 2 0 0 4 14:26 6 7. Norsko 6 1 0 0 5 10:23 3 8. Velká Británie 5 0 0 0 5 6:23 0

Skupina B

USA - Kazachstán 10:1

Spojené státy mají po čtvrté výhře blízko k postupu do čtvrtfinále. Na triumfu Američanů se šesti body podílel Matt Boldy, pěti Johnny Gaudreau a čtyřmi včetně hattricku Brady Tkachuk. Kazaši prohráli popáté v řadě a v pondělí je čeká boj s Polskem o udržení v elitní kategorii.

SESTŘIH: USA - Kazachstán 10:1. Hattrickem zazářil Tkachuk Video se připravuje ...

Američané rozhodli utkání již v první třetině. V 5. minutě otevřel skóre Boldy, který dorazil za záda brankáře Bojarkina Nelsonovu střelu do tyče. Následně se bleskově prosadili v první přesilové hře, když vyloučení Koroljova potrestal již po osmi sekundách další pohotovou dorážkou Tkachuk.

Bojarkin poté zlikvidoval samostatný nájezd Boldyho, v 17. minutě ale opět inkasoval, když jej po další dorážce překonal Nelson a v další přesilovce podruhé Tkachuk. Kapitánovi USA tentokrát stačilo sedm sekund. Až poté Kazaši dokázali se štěstím přestát oslabení, na obrazu hry se ale nic neměnilo.

Ve 22. minutě přidal pátý gól tradičně z dorážky na brankovišti volný Brindley a o šestou branku se v přesilovce postaral Boldy. Bojarkin sice stihl jeho střelu chytit do lapačky, kontrola u videa ale prokázala, že až za brankovou čárou. Kazaši následně sice přečkali další oslabení, při pokračujícím tlaku ale nedokázala většina hráčů dlouho vystřídat a Kunin v 32. minutě zvýšil vedení favorita na 7:0.

Brankář USA Nedeljkovic se dlouho nudil, při prvním oslabení svého týmu ale přece jej musel předvést několik zákroků a při střele Rymareva mu pomohla tyč. I v této dvouminutovce měl ale více práce Bojarkin.

Do třetí třetiny nastoupil místo Bojarkina Šutov a přesto, že předvedl několik dobrých zákroků, gólové hody nezastavil. V 46. minutě jej v přesilovce překonal Tkachuk a o 21 sekund později Hayes. Poté se branky dočkali i Kazaši, když Nedeljkovice o druhou nulu na turnaji připravil Omirbekov. Poslední slovo měl ale Gaudreau.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:37. Boldy, 07:16. Tkachuk, 16:50. Nelson, 18:28. Tkachuk, 21:39. Brindley, 23:32. Boldy, 31:04. Kunin, 45:21. Tkachuk, 45:42. Hayes, 50:06. Gaudreau Hosté: 46:57. Omirbekov Sestavy Domácí: Nedeljkovic (Augustine) – Se. Jones, Werenski (A), Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kessel – Boldy, Gaudreau, Nelson (A) – Tkachuk (C), Caufield, Pinto – Zegras, Hayes, Farabee – Kunin, Eyssimont, Brindley – Smith. Hosté: Bojarkin (41. Šutov) – Gajtamirov, Beketajev, Orechov, Danijar (A), Koroljov, Dichanbek, Breus – Omirbekov, Starčenko (C), Rymarev – Michajlis (A), Paňukov, Muchametov – Šulga, Muratov, Savickij – Bojko, Musorov, Rachmanov – Asetov. Rozhodčí Brander (FIN), Hronský (SVK) – Durmis (SVK), Nyquist (SWE) Stadion Ostrava Arena Návštěva 8 468 diváků

Slovensko - Lotyšsko 2:3sn.

Lotyši porazili Slovensko 3:2 po samostatných nájezdech a udrželi se ve hře o postup do čtvrtfinále. Před závěrečnými zápasy ztrácejí Lotyši na Slováky tři body. Dnešní utkání rozhodl ve prospěch obhájců bronzových medailí v sedmé sérii nájezdů Dans Ločmelis.

Slováci vykročili za možnou pátou výhrou v řadě na turnaji aktivně a od první minuty soupeře přehrávali. Lotyše ale držel brankář Gudlevskis, který si hned v první minutě poradil s Pospíšilovou a poté i Tatarovou šancí.

Ideální možnost dostat se do vedení mělo Slovensko v početních výhodách, v první třetině ale promarnilo hned tři a potvrdilo, že se mu tato herní činnost na MS nedaří. Horší bilanci využití přesilovek má zatím jen Polsko. Nejblíže otevření skóre byli Nemec a Slafkovský.

Lotyši ale vše ustáli a v 19. minutě udeřili z rychlého protiútoku, Brankář Hlavaj sice dokázal první Freibergsovo zakončení zneškodnit, puk se ale odrazil zpět do obránce Hradce Králové a do branky.

Gudlevskis si v úvodní části připsal 20 zákroků a víc práce měl i po přestávce. Překonat jej ale nedokázali Kudrna, Daňo ani Cehlárik. Lotyši, kteří Slovensko porazili ve třech z posledních čtyř zápasů na MS, se ale osmělovali i v útoku. Zahrozili v přesilovce, ve které nebezpečně střílel Egle, Jaks poté trefil tyč.

Na začátku závěrečné třetiny mohl srovnat Hudáček, šestý gól na turnaji ale nepřidal. Ve 43. minutě ale již Gudlevskise překonal Pospíšil, jenž zůstal sám před lotyšskou brankou a akci chladnokrevně zakončil. Inkasovaný gól ale Lotyše nabudil a řadu nebezpečných situací musel řešit Hlavaj.

Nerozhodný stav změnil až v 59. minutě Cehlárik, který využil ideální přihrávku Slafkovského. Lotyši ale dokázali na slovenský gól bleskově odpovědět a jen o 24 sekund později vyrovnal Cibulskis. Zápas se tak prodlužoval.

V nastavené pětiminutovce hrálo Lotyšsko hned dvakrát přesilovou hru, výborný Hlavaj ale svůj tým několikrát podržel. Duel tak rozhodly samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější Lotyši. Na slovenské straně se prosadil jen Slafkovský, na lotyšské dvakrát Ločmelis.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:06. Pospíšil, 58:16. Cehlárik Hosté: 18:39. Freibergs, 58:40. Cibulskis, . Ločmelis Sestavy Domácí: Hlavaj (Škorvánek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, P. Koch, Golian, Gajdoš – Slafkovský, Hrivík (A), Cehlárik – Hudáček, Cingel, Tatar (C) – Kelemen, Pospíšil, Regenda – Daňo, Sukeľ, Kudrna. Hosté: Gudlevskis (Merzļikins) – Čukste, Jaks, Cibulskis, Freibergs, Komuls, Mamčics, Zile – Daugavinš, Abols (A), Krastenbergs – Ro. Bukarts (C), Batna, Dzierkals – Indrašis, Ločmelis, Ri. Bukarts – Tralmaks, Egle, Gavars – Lavinš. Rozhodčí Holm (SWE), Vikman (FIN) – Heffner (GER), Hofer (GER) Stadion Ostrava Arena Návštěva 9 109 diváků