Rulíka potěšil zájem Kladna. Příjemné, pochvaloval si. Rytířům ale vypadl Tomek
Ve středu hrál v Maxa lize na ledě Kolína, v pátek po pouhém jednom plnohodnotném tréninku oblékl dres extraligového Kladna. Syn reprezentačního kouče Adam Rulík vypomůže Rytířům do 2. listopadu v rámci hostování z Karlových Varů, při debutu v klubu začal rovnou výhrou 3:1 v Litvínově. „Výborný první zápas, výborné, že jsme dokázali bodovat za plný počet. Super večer,“ usmíval se nováček týmu.
Potýkají se s marodkou v zadních řadách, v Kladně proto sáhli ke krátkodobému hostování. Z Karlových Varů si vypůjčili osmadvacetiletého Adama Rulíka, jenž se zatím pohyboval na hraně sestavy. Ve středních Čechách se má pokusit zalepit absence Jana Piskáčka s Jérémie Blainem. Z posledního duelu navíc už v první třetině odstoupil Tomáš Tomek po ostrém hitu litvínovského Nicolase Hlavy.
„Uvidíme v sobotu, jaký bude jeho stav, teď to ani nemůžu komentovat. Byl otřesený, ale uvidíme až v sobotu, v jakém stavu bude,“ uvedl na konto mladého beka asistent trenéra Ivan Majeský.
I díky další komplikaci v defenzivě dostal Rulík hned v prvním zápase solidní prostor. Bez deseti sekund odehrál čtvrthodinu, do statistik se zapsal jedním plusovým bodem v hodnotě plus/mínus. „Přišel jsem ve čtvrtek na trénink, trenéři mi hned ukázali, co a jak, co by si ode mě představovali. Hlavně, že to vyšlo za tři body, to je dobré,“ usmívala se nová tvář v týmu.
Majeský: Byl důsledný v obraně, houževnatý
Za Energii letos dostal Rulík šanci v sedmi zápasech, další tři přidal o soutěž níže v Sokolově. „Bylo to hodně narychlo. Ve středu jsem ještě hrál za Sokolov v Maxa lize, po zápase jsem měl nějaké zmeškané hovory a dalo se to do pohybu. Jsem rád za příležitost hrát extraligu,“ komentoval ne úplně obvyklou situaci.
Když před dvěma týdny přijely Karlovy Vary do Kladna, Rulík v sestavě chyběl. I to mu teď přechod usnadnilo. „Zápas jsem nehrál, možná mi to trošku pomohlo. Ale všichni mě přivítali úplně fantasticky. Od realizačního týmu po kluky v kabině. To mi příchod hodně usnadnilo. Situace není úplně standardní, ale všichni na mě byli hrozně hodní,“ pochvaloval si příchod.
U Rytířů bude mít možnost se ukázat i svému zaměstnavateli a říct si o větší prostor. Z Energie, která padla třikrát v řadě, navíc přišel do klubu na opačné trajektorii. Kladno třikrát zvítězilo a v tabulce pomalu stoupá vzhůru. „Je to dobré i pro sebevědomí. Měli zranění, věděli, že tolik prostoru nedostávám, a sáhli po mně. To je příjemné,“ přikyvoval Rulík. Možnost ukázat se Varům jako velkou motivaci nevnímá.
„Ale samozřejmě se snažím v každém zápase předvést to nejlepší, co umím. To je motivace,“ popisoval bek.
Příchodem do Kladna získal mimo jiné možnost zahrát si před Tomášem Plekancem. Sportovní ředitel klubu po špatném vstupu do sezony sestoupil na lavičku a jako další asistent pomohl nastartovat Rytíře k výhrám. V extralize prodává zkušenosti, které posbíral u národního týmu jako parťák Rulíkova otce Radima. „Je to krásné,“ řekl Rulík junior ke spolupráci s Plekancem.
U Rytířů by měl osmadvacetiletý zadák zůstat do 2. listopadu, před sebou má tedy ještě osm zápasů. Pokud bude Tomek na delší čas mimo hru, může být Rulíkova role pro Kladno zásadní. „Máme nějaké zraněné, byla šance ho přivést, aby nám vypomohl. Odvedl dobrou práci, není jednoduché do toho takhle naskočit. Udělal přesně, co jsme po něm chtěli,“ chválil vypůjčeného beka Majeský.
„Byl důsledný v obraně, houževnatý, s týmem se zapracoval. Uvidíme dál. Zatím Adam odvedl práci dobře a týmu pomohl,“ dodal.
Rytíři s Rulíkem v sestavě podali v Litvínově dobrý výkon a trápícího se soka utopili na dně tabulky už o šest bodů. Kladno bylo efektivní v útoku a vzadu se mohlo opřít o brankáře Adama Brízgalu. Vervě nepomohl ani návrat tahouna Ondřeje Kašeho a atmosféra na zimáku byla po zápase hodně napjatá. Středočeši naopak zažívají pohodu. Po třinácti kolech jsou v tabulce dvanáctí a už v neděli budou moci poskočit vpřed na ledě Mladé Boleslavi.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11
Sparta
|13
|4
|1
|0
|8
|34:35
|14
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž