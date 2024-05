Slovenský hrdina netrénoval, ztratil síly, přesto hrál životní zápas

Čekání Mária Grmana na premiérovou trefu ze světových šampionátů už se docela protahovalo. Když započítáme i mládežnické šampionáty, hraje už na osmé velké akci. Slovensko dvakrát reprezentoval i na mistrovství světa do 18 let (2014 a 2015) a jednou do 20 let (2017). Bilance z mládežnických turnajů? 15 zápasů, jeden bodík (0+1). Na seniorských šampionátech měl až do soboty z 29 duelů 4 body (0+4).

Premiérovou trefou si v první chvíli stoprocentně jistý nebyl. „Vlastně jsem ani nevěděl, jestli jsem gól dal, protože jsem slyšel teč a myslel jsem si, že to tečoval Cingi (Lukáš Cingeľ),“ líčil Grman s úsměvem. „Ale říkal, že ne. Mám radost, samozřejmě. Navíc v hale, kde jsem dva roky hrál. Jsem tady skoro doma, takže speciální moment. Ale hlavně mě těší, že jsme to zvládli za tři body.“

Paradoxní je, že před svým bodově nejlepším zápasem ve slovenském dresu nebyl Grman úplně v pohodě. Kvůli zažívacím problémům vynechával tréninky, úplně fit nebyl ani před bitvou s Francií. Ale hrát rozhodně chtěl.

„Teď už je to lepší,“ popisoval po vítězném duelu. „I ráno to bylo více méně dobré, jenom jsem během dne doplnil věci, co jsem musel. Snažil jsem se to dohnat nějakým jídlem. Lehké věci, hlavně přes cukr, protože hlava nešla. Doufám, že další problémy už nebudou.“

Mário Grman hraje už na svém pátém mistrovství světa. Premiéru měl před šesti lety jako čerstvě jedenadvacetiletý mladík v Kodani proti Rakousku (4:2). Tehdy byl hráčem chomutovských Pirátů. Byla to pro něj zlomová sezona, i díky národnímu týmu se vyšvihl do bratislavského Slovanu, zahrál si s ním KHL (54/ 4+4). Následovaly tři sezony ve Finsku (SaiPa, HPK) a přestup do Vítkovic.

V Ostravě hrával i s Patrikem Kochem, se kterým je teď na šampionátu v obranném tandemu. „Přípravu jsem sice odehrál s Miškem Ivanem, protože Paťo se k nám připojil později,“ líčí Grman. „Potkali jsme se ve Vítkovicích jednu sezonu. V klubu jsme spolu ve dvojici nehráli, ale známe se.“

V obraně se dobře doplňují. Když se Koch (1+3) vydá na ofenzivní výpad, Grman ho jistí. Proti Polsku (4:0) zažili i jednu kuriózní situaci. Do útoku se vydali oba a skončilo to vzájemnou srážkou u polské brány. Grman tak na vlastní kůži pocítil, že Kochovy hity jsou hodně ostré.

„Nikdo nechtěl brzdit, takže to dopadlo, jak to dopadlo,“ smál se Grman. „Vůbec to byla překvapivá situace už jen z toho pohledu, že jsme jeli jako dva obránci na jednoho. Že jsme útočili.“ Po dvoubodovém večeru s Francií sklízel oprávněně chválu.

„Byl jsem rád, že se Mário vrátil, kvůli zažívacím problémům to neměl lehké,“ ocenil kapitán Tomáš Tatar. „Tvrdě pracuje, takže je fajn, že přispěl i gólem.“ Podobně mluvil i Martin Pospíšil. „Mário je v první řadě defenzivní obránce, potěší, když má takhle ofenzivní příspěvek. Jsme velmi rádi, že se mu to podařilo, opravdu hrál skvěle.“

Puk za premiérovou trefu Grmanovi z ledu sbíral Libor Hudáček. Jenže sudí mu ho vzali. Jsou v nich čipy, divákům i hráčům je vyměňují za památeční kotouče. „Slyšel jsem, že je vyměňují, ale viděl jsem tady běhat i děti s puky s čipy,“ krčil obránce rameny. „Ale já stejně nejsem sběratel, úlohy mám jiné a na ty se soustředím. Ale první gól samozřejmě potěší, je to pěkný moment.“

Gól si mohl připsat už ve druhém utkání proti Kazachstánu (6:2). Vrátil do sítě odražený puk, ale rozhodčí po zhlédnutí videa střelce opravili. Kotouč byl totiž v bráně už po teči Martina Faška-Rudáše, jen vyletěl tak rychle, že se šli sudí radši přesvědčit. „Fašo už slavil, já to jen pro jistotu doklepl,“ usmál se Grman. „Ono je jedno, kdo se trefí, hlavně, když se bude vyhrávat.“

Ve Vítkovicích Mário Grman končí. Nový klub je zatím v jednání. „Řeší se to. Jestli to bude lepší, to můžeme říct až po sezoně. Dívám se dopředu a těším se na nové výzvy,“ dodal slovenský reprezentant.