Zacha poprvé na MS: S Pastou je jednoduché hrát, hodně mluví

Poprvé v dospělé reprezentaci za Česko! Pavel Zacha přiletěl s Davidem Pastrňákem v pondělí dopoledne do Prahy. „Těším se, až to začne,“ zahlásil v krátkém rozhovoru v útrobách O2 areny. Má za sebou dvě skvělé sezony v Bostonu, posbíral celkem 116 bodů. Nejspíš by měl začít v útoku s Pastrňákem a Ondřejem Palátem.