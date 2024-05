SESTŘIH: Česko - Kanada 3:4p. Velké srovnání, pak pád. Show i Mama Pasta

Další strhující zápas. Další vyprodaná hala a úžasná atmosféra. Další dobrý výkon. Klobouk dolů před hráči i fanoušky. Byla to strhující show. Národní tým, poprvé s Davidem Pastrňákem, v závěru bitvy s Kanadou srovnal na 3:3, stáhl dvougólové manko, a ukázal mimořádnou sílu. Ale nakonec s úřadujícími šampiony prohrál 3:4 v prodloužení. I tak to bylo utkání, které nadchlo. A lidé hráčům dlouho aplaudovali. Ve středu mají volno, ve čtvrtek je čeká čtvrtfinále. Jaká byla kulisa v hale?

Když pět minut před koncem udeřil útočník Brandon Hagel a zvýšil na 3:1, fanoušci i dál mocně povzbuzovali. A hrdinná parta kolem „Pasty“ se nenechala otrávit. A rozjela dechberoucí stíhací jízdu!

Takovou, o níž se bude ještě dlouho mluvit.

Kanaďané faulovali, opět nepolapitelného Pastrňáka. Domácí odvážně odvolali gólmana a v čase 56:56 se po citlivé teči prosadil Ondřej Palát. To byl zase rachot v hale!

„Ukázalo to, že máme velkou sílu. Můžu to hodnotit jenom pozitivně. Kulisa nám pomohla, užívali jsme si to a pořád jsme věděli, že s tím můžeme něco udělat," vykládal kanonýr Dominik Kubalík.

A nebylo to všechno. Opět při hře bez brankáře Češi srovnal na 3:3. V čase 58:11 se prosadil kapitán Roman Červenka a hokejový národ propadl v euforii. Hala se otřásala, až měl člověk strach, jestli jí udrží všechny šrouby.

Takže z toho bylo drama, které si užili příznivci až do extra času.

Nakonec se ale radovali Kanaďané…

„Atmosféra byla úžasná," rozplýval se i Zacha, pro něhož to byl první reprezentační zápas.

„V závěru se ukázal velký charakter týmu," zhodnotil to trenér Radim Rulík.



Bylo zřejmé, kolem koho se zápas nejvíc točil. Kolem jednoho z nejlepších zámořských útočníků. Už když se Pastrňák objevil na kostce v rámci reklamy na známou sázkovou kancelář, fanoušci to doprovodili aplausem. Ale zbývala hodina do utkání, takže hala byla ještě prořídlá.

Až potom nastal větší hukot. Hlavně když moderátor Libor Bouček představil právě jeho jméno. Decibely letěly až pod střechu. Při rozbruslení fanoušci s mobily v ruce skenovali každý jeho pohyb. Na led vyšel jako předposlední. Za ním kapitán Červenka.

Hvězda Bruins byla i součástí zahajovací sestavy. Při představovačce obvykle největší potlesk sklidil srdcař Červenka, hrající na jedenáctém mistrovství. A hraje jako z partesu.

Ale jistě se nezlobil, že větší haló vyvolalo tentokrát jiné jméno. S číslem 88 a jmenovkou PASTRNAK.

Článek pokračuje pod infografikou

V tu dobu už byla vyluštěná tajenka, kdo si spolu se slavným duem z Bostonu (s Pavlem Zachou) zahraje. Byl to právě Červenka.

Měli výborné momenty, které potvrdily, že ve spojení se Zachou mohou být rozhodujícím faktorem. „Pasta“ ukazoval svoje mistrovství. Ale i bojovnost. V závěrečné části ho nejdřív krosčekem sestřelil Berard, následně i McBain.

Sudí ale vyloučili jenom hvězdu Chicaga, což lidé nelibě nesli a arénou se nesl ohlušující pískot. Ale po chvíli už naopak buráceli nadšením. To když se v početní výhodě nádherně trefil kanonýr Dominik Kubalík. Vítězně zvedl ruce a oddával se radosti.

V hledišti nechyběla ani aktuálně neslavnější fanynka. Mama Pasta. Paní Marcela, maminka hvězdného kanonýra, se usadila v hledišti v typickém dresu, v němž vždycky sedává při zápasech. V tom havířovském… Právě tam se syn narodil a na svůj mateřský klub nezapomíná. Stejně jako maminka. Další patriotka.

I když sama říkala, že ji až tolik nepoznává, hned se co se usadilo na svoje místo, tak fanoušci, sedící nad ní, požádali o selfie.

V krátkém rozhovoru pro Sport přiznala, jak moc si užívá, že v akci vidí nejenom český tým. Ale i svého syna, který s hrdostí reprezentuje při jakékoliv příležitosti. Ale v O2 areně, nejslavnější české hale, ho viděla poprvé.

Už jednou, v roce 2016 v rámci přípravy na Světový pohár, si v ní zahrál, ale maminka u toho nebyla. Až teď.

„Pochopitelně jsem na něj hrdá. Ale nejenom na něj. Ale celý tým! Přeji klukům jenom to nejlepší,“ vykládala paní Marcela.

Byl to tuhý boj. Sice dlouho bez gólů, ale žádná nuda. Spousta soubojů, srážek, ale i hezkých akcí. Takže se zaplněné ochozy i tak dostaly do varu. Navíc při infarktovém závěru, který totálně nadchnul.

Zámořský rival se dostal do vedení při přesilovce. Mladý útočník Dylan Cozens vyslal bombu, která zaplula přesně do růžku. V praxi mohli fanoušci opět vidět, proč na něj zámořské Buffalo tak sází a věří v jeho zářivou budoucnost.

Kanada se dostala do vedení ještě jednou. To když ukázal povedený bekhend Dawson Mercer, spoluhráč Ondřeje Paláta z Devils.

Ale národní tým se nevzdal. To nemá v povaze. I díky báječným fanouškům.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41:01. Cozens, 51:01. Mercer, 55:42. Hagel, 63:13. Cozens Hosté: 49:11. Kubalík, 56:56. Palát, 58:11. Červenka Sestavy Domácí: Binnington (Hofer) – Parayko (A), Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger – Mercer, McBain, Tanev – Bedard, Paul, McCann – Dubois, Tavares (C), Hagel – Mangiapane (A), Cozens, Bunting – Guenther. Hosté: Dostál (Mrázek) – Gudas (A), Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, Špaček – Pastrňák, Zacha, Červenka (C) – Kaše, Sedlák, Palát (A) – Nečas, Kämpf, Kubalík – Flek, Tomášek, Beránek – Stránský. Rozhodčí Björk (SWE), Kaukokari (FIN) – Briganti (USA), Yletyinen (SWE) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17314 diváků