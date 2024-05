Kat Cozens zná medvěda, popravil pokus o obrat: Nejlepší atmosféra

V prodloužení se v pásmu Kanady zmocnil kotouče a vyrazil. Chtěl pak ještě prostrčit před sebe na Parayka, jenže puk neproklouzl mezi Špačkem a Pastrňákem. Dylan Cozens se ho zmocnil znovu, prosmýkl se do strany a bekhendovou střelou popravil český pokus o obrat. „Šťastně se to vrátilo na mou čepel a našlo cestu dovnitř. Takže jo, bereme,“ povídal po výhře 4:3 kat nadějí domácího týmu.

Gólem v oslabení strhnul vítězství na kanadskou stranu. Zároveň překonal svůj výkon z předloňského šampionátu, kdy se dělil o pozici nejlepšího střelce s Pierre-Lucem Duboisem a Davidem Pastrňákem. Tehdy měl Dylan Cozens sedm zásahů. Tentokrát sedmým gólem v turnaji otevřel skóre zápase proti Česku, rozhodující trefa byla jeho osmou. A to v sedmi zápasech!

V NHL přitom 23letý útočník žádnou úchvatnou sezonu neměl. V 79 utkání za Buffalo si připsal 47 bodů (18+29). „Tenhle turnaj ze mě dokáže vymáčknout to nejlepší. Vyhecuje mě i skvělá atmosféra a nevadí, když je celá hala proti nám. Fanoušci v Evropě jsou úžasní. Jak skandují, skáčou, zpívají. Určitě nejlepší atmosféra, v jaké jsem hrál, je tady v Evropě. Hodně si to užívám a pomáhá mi to,“ pochvaloval si Cozens.

Má neskutečně pohotovou a ostrou střelu švihem, že by jí prořízl drátěný plot. Přesně takhle pálil na začátku třetí části k přední tyči nad vyrážečku Lukáše Dostála. V repertoáru má i jiné kousky. Ale jakkoli jsou úžasné jeho zásahy, při rozhovorech z něj nic moc sexy nevypadne. Sympaťák, ovšem výřečný mluvka rozhodně není. Jako třeba spoluhráč z útoku Andrew Mangiapane. Třetí je doplňuje důrazný Michael Bunting.

„Je skvělý střelec, chytrý v koncovce, vyhrává souboje. Dovede se uvolnit a najít si správné místo. Nám stačí mu to tam dobře poslat,“ usmíval se Mangiapane. Jejich lajna v posledních zápasech skupiny gólově nejvíc táhla kanadský tým, samozřejmě zásluhou jeho excelence snajpra. Cozens skóroval proti Finsku, dva góly dal Švýcarů a Čechům.

„Myslím, že jsme si docela sedli a skamarádili se. S těmi dvěma se hraje strašně lehce, hodně spolu mluvíme, vždycky jsou, kde mají být, neustále bojují o puky. Hrát s nimi mě baví,“ vykládal Cozens, který se ani s jedním z těch dvou před turnajem nepotkal v žádném týmu, dokonce se prý ani neznali.

Velice dobře Cozense naopak zná kouč André Tourigny. „Tohle je, myslím, popáté, co ho mám v týmu, hrál pode mnou i dvakrát na dvacítkách. Vím, že mu můžu věřit. Hraje přesilovky, hraje oslabení, dostává velké minuty na ledě. Je to kluk, který chce být tahounem, rozhodovat zápasy. A když mu k tomu dáte příležitost, dokáže to. Myslím, že mu pomáhá, když cítí důvěru. Zná mě, to zvíře, toho medvěda. Takže ví, co od něj očekávám a jak trénuju. Stejně tak je mu jasné, že ho mám rád a chce to splatit. Na jeho hře je to pak znát,“ usmíval se kanadský trenér.

Kanada vydřela dvě vítězství v prodloužení, ve skupině neprohrála a do čtvrtfinále půjde z prvního místa na Slovensko. Play off ještě nezačalo, ale už teď se mezi novináři mluví o tom, že na Cozense při volbě do all-stars turnaj nesmějí zapomenout.

„Je na něm znát, jak chce puk, strhnout hru na sebe a být rozdílovým hráčem. Přitom se nesnaží dělat všechno sám a nepouští se do velkého rizika. Očividně má skvělý přehled, ví, kam si najet, kde se otevře volný prostor. Využívá svých schopností. Bruslení, rozvahy, správného úsudku. A samozřejmě ta jeho střela. Pro nás je opravdu přínos, a to hlavně v ofenzivě,“ pochválil zabijáka Cozense kanadský kapitán John Tavares.