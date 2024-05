Česko jde na USA a řeší dilema. Má bombarďáky, ale... Vyhrát, nebo balit

Ústřední téma před čtvrtfinále (dnes 20.20) zní, že Česko by mohlo mít sílu. Podmiňovací způsob sedí nejlépe. Týmový výkon v základní skupině MS drhnul jen na tom, že k bojovné a bruslařské partě chyběli rozdíloví hráči. Teď je národní tým v režimu plus tři hvězdy oproti startu turnaje. Takže? Jestli do sebe všechno klapne, má Česko šanci složit i našlápnutý tým USA. „Uvidíme,“ jen se usmál asistent Tomáš Plekanec, když přistál dotaz, zda se ladí změna u Pastrňáka se Zachou.

Našlo se dost fanoušků, kteří před MS hudrovali, jak Kanada nechala slibované hvězdy doma: vždyť Amerika přivezla nabitější sestavu a je v Ostravě! Tak se Spojené státy do Prahy přesunuly, aby Česku předvedly to nejlepší, co v nich je. Takhle jste si to představovali? Přijde na to, záleží, jak se vyladí česká sestava.

Po porážce s Kanadou 3:4 v prodloužení se dá cítit příjemné mrazení. Česko může proletět do medailového víkendu. Pokud? Pokud se ještě zlepší. Prostor na posun je, protože dvojice z Bostonu se konečně vyspala, David Pastrňák s Pavlem Zachou ožijí.

Zachovat nasazení, bojovný režim a dostat všechny šroubky do správných závitů, když má národní tým najednou rozdílové hráče. Zkrátka musí být cílem předvést nejlepší výkon na turnaji v den, kdy je to nejvíc potřeba. K tomu se od startu přípravy ubírá vize trenéra Radima Rulíka.

Sestava se neměnila od startu turnaje. Pak ale přijeli Martin Nečas, Pavel Zacha a David Pastrňák a útočné formace se přesouvají do režimu „hledáš, hledám, hledáme.“ Logických variant se jeví hodně. Jenže všechno je o jedné, která buď zazvoní proti USA, nebo se netrefí.

Anketa Kdo postoupí do semifinále MS v hokeji? Česko USA

Pastrňák a Zacha nastoupili proti Kanadě s Romanem Červenkou. Ale ve středu už na tréninku kroužili s Ondřejem Palátem. „Bavíme se o tom, myslím, že dojdeme ke shodě a nějak se rozhodneme. Nějak to dopadne a nemá moc smysl si říkat něco zpětně, co se mělo, nebo nemělo dělat,“ věří Rulíkův asistent Tomáš Plekanec ve správnou volbu.

Třeba proti Kanadě byl utopený Ondřej Palát. Doteď jeden z klíčových hráčů národního týmu dostal jen 15 minut a 14 sekund na ledě. Excelentní výkon podal Martin Nečas a nejde jen o gólové nahrávky. Z deseti pokusů o průnik do ofenzivní zóny devětkrát uspěl s pukem na holi. Jedenáctkrát vyvezl puk z vlastní třetiny, neselhal ani jednou. Navíc při obranné práci získal dva puky.

Má formu, může tým táhnout. Ale jak všechno poskládat, když prostor potřebuje i Pastrňák a tedy i teoreticky Červenkova formace se Sedlákem a Kašem? „Jsou hráči, kteří mají větší čas na ledě a někteří menší, záleží i na situaci. Neči je skvělý hráč, hodně do toho promluví speciální týmy a jak se bude utkání vyvíjet,“ přidal svůj pohled Plekanec.

Do čtvrtfinále jde český tým ve střehu, že funguje, ale současně vidíte nedorazy. Třeba, že proti žádnému silnému soupeři (Finsko, Švýcarsko, Kanada) nedal gól při hře pěti proti pěti. „Ale hra je dobrá,“ mínil Plekanec. „Je potřeba držet klasické věci, chodit do branky, mít hráče kolem ní, dohrávat puky stejně, jako to dělají ostatní týmy. V tom jsme se zlepšili. Jinak jsou zápasy o speciálních týmech,“ dodal.

Vrána: Zacha se v Bostonu zvedl. Jeho vztah k repre? Každý to máme jinak Video se připravuje ...

Je patrné, jak i on se změnil. V sezoně mluvil tiše, jak je mu přirozené. Teď se bývalý centr Montrealu postaví před čtvrtfinále před novináře a debatuje o české hře. Je sebevědomý, věří týmu i své trenérské skupině. Hlavní kouč Rulík zásadně chodí na rozhovory po zápasech, tak to mají ve štábu nastavené.

Favoritem bude v O2 areně výběr Spojených států, výš ho vidí i sázkové kanceláře. Důvod? Česko ukázalo náznaky, tušíte, že „BY“ mohlo být dobré. Výběr USA to v Ostravě už předvedl. Je mnohem dál, než když první den prohrál se Švédskem. „Věřím v tým, který tady máme. Hrajeme jeden pro druhého, pomáháme si na ledě i mimo něj. S tímhle nastavením jdeme do každého zápasu,“ spustil před čtvrtfinále bek Michal Kempný.

Vidíte? Žádné, že věříme Nečasovi, Pastrňákovi nebo Červenkovi. Tohle by měla být největší česká zbraň, že sestava hrabe spolu. „Když budeme předvádět jednoduchý hokej, který nás zdobil celou základní skupinu, můžeme zápas zvládnout,“ přikývl Kempný.

Dnešek je den, kdy se můžete odrazit k medailím, nebo se potopit pod hladinu. „Máme důvod si věřit, máme velmi dobrý tým, předvedli jsme kvalitní výkony,“ dodal Plekanec.

České útoky proti Kanadě při hře 5/5 (poměrem očekávaných gólů*)

Pastrňák-Zacha-Červenka: 57,2 %

Kaše-Sedlák-Palát: 50,8 %

Nečas-Kämpf-Kubalík: 53,1 %

Flek-Tomášek-Beránek: 37,5 %

*Údaj vyjadřuje procentuální podíl vstřelených versus inkasovaných očekávaných gólů. Nad 50 % víc útočíte, čím víc se číslo blíží 0, tím víc jste pod tlakem.