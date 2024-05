Vrána poprvé o léčení: Musel jsem to začít řešit. Aby nebylo pozdě

Z oficiálních zdrojů tehdy vyšla pouze zpráva, že Jakub Vrána opustil tým Detroit Red Wings a z blíže nespecifikovaných důvodů byl zařazen do asistenčního programu NHL a NHLPA. Společný projekt ligy a hráčské asociace pomáhá hokejistům v těžkých životních situacích. Psal se říjen předloňského roku a elitní český útočník nastoupil na šestitýdenní léčbu ze závislosti na návykových látkách.

Až doposud o svém příběhu nikde nehovořil, pro podcast Zimák ovšem udělal výjimku a řadu podstatných věcí si nenechal pro sebe. Do velké míry proto, aby dal najevo ostatním, že když se domnívají, že všechny věci mají pod kontrolou, tak tomu v reálu není. A že se řítí do něčeho, co problém je. Ale taky, že zdánlivě neřešitelné problémy se řešit dají. A úspěšně.

Jeho story může leckomu pomoci. „Nyní jsem silnější,“ tvrdí neochvějně vítěz Stanley Cupu s Washington Capitals před šesti roky, jenž věří v návrat do nejlepší světové soutěže poté, co ročník strávil na farmě a nyní mu vypršela smlouva.

Zimák s osmadvacetiletým útočníkem mj. rozebírá, jaké to je hrát po boku Alexandra Ovečkina, řeší absolvované reprezentační turnaje i nálepku těžko koučovatelného hráče.

