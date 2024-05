Pastův den D! Narozeniny, snoubenka jako soupeř. Co přeje GM a maminka?

Je to pro něj velký den. Ve všech ohledech. Slaví 28. narozeniny. Zahraje si o premiérový postup do finále. A ještě k tomu proti Švédům. Přitom téhle národnosti je snoubenka Rebecca. A „poloviční“ Švédkou je i jejich milovaná dcerka Freya Ivy. Pro Davida Pastřnáka to tedy bude mimořádná sobota. „Přeju mu hlavně zdraví!“ vzkazuje mu prostřednictvím iSport.cz maminka Marcela. Komu bude fandit jeho snoubenka? A co mu přeje za celý tým GM Petr Nedvěd?

Je to pikantní zápas. Takový, na který dlouho čekal. „Už bylo na čase, ještě jsem tenhle souboj neměl. Určitě to bude v naší rodince speciální a moc se na to těším,“ vykládal klíčový útočník národního týmu poté, co vybojovali po skvělém týmovém výkonu vítězství nad Američany.

V sobotu od 14:20 hodin ožije zaplněná O2 aréna soubojem s Tre Kronor. Nadupanou mašinou, která na turnaji ještě ani jednou neprohrála.

Ovšem pro „Pastu“ to bude emotivní i kvůli svojí snoubence. „Trvalo to asi, nevím kolik, sedm let. Moc se těším a jsem na to zvědavý,“ vyhlíží souboj se švédskou reprezentací. Jistě se budou doma kvůli tomu škádlit.

Není vyloučené, že v hledišti usedne právě i ona. Sympatická dáma, která bude mít v náručí roztomilou roční dcerku, které koluje v žilách česko-švédská krev. A komu bude fandit právě Rebecca?

„Bude to pikantní. Ale myslím si, že ona vždycky fandí týmu, kde je Pasta. Tedy doufejme!“ pousmál se na tohle téma útočník Pavel Zacha, velký kamarád z Bostonu. „Bude to pro něj každopádně velké utkání. Bude hodně namotivovaný,“ myslí si Zacha.

V minulosti už Pastrňák zažil něco podobného. Česko versus Švédsko. Ale ovšem nebyl u toho přímo na ledě. Třeba v roce 2021, kdy se národní tým utkal se severským rivalem na šampionátu v Rize.

„Čeká nás doma trochu boj,“ popisoval tehdy reportérovi iSport.cz přímo z Bostonu, kde se na zápas dívali v televizi. „Rebi tady navíc má maminku, takže na mě budou dvě. Bude to přesilovka dva na jednoho!“ dodal pobaveně.

Tehdy šlo o utkání ve skupině, které Češi, v sestavě třeba s Janem Kovářem nebo Filipem Chytilem, vyhráli 4:2.

V sobotu jde o víc. O mnohem víc. O finále. O možnost mít i dál zlatý sen.

Už po klíčovém čtvrtfinále se rozplýval nad atmosférou. „To, co tu kluci dva týdny prožívají a já pár dní, je něco neskutečné. Jsme moc rádi, že jsme dokázali vyhrát a tenhle krásný turnaj si prodloužili do bojů o medaile. I pro fanoušky, kteří vytvářejí neskutečnou atmosféru. Mám obrovskou radost,“ vykládal kanonýr zámořského Bostonu.

V sobotu má navíc 28. narozeniny. „Co mu přeju? Hlavně zdraví pro celou jeho krásnou rodinku. A potom, ať se mu splní jeho tajná přání,“ říká maminka Marcela Ziembová. Je zřejmé, že by mu přála ještě jeden dárek. Ten postupový.

V podobném duchu mluví také Petr Nedvěd, generální manažer reprezentace. Když ho iSport.cz oslovil, co by klíčovému útočníkovi popřál, nejdřív zmínil zdraví.

„Protože to je pro každého to nejdůležitější. Má krásnou holčičku, takže hlavně ať jsou všichni zdraví a spokojení,“ hlásí Nedvěd, který tlumočil přání celého českého výběru.

„Ale když už jsme tady na šampionátu, tak pochopitelně bych mu přál i nějaký ten gól. Proti Americe mu to nevyšlo, takže všichni věříme, že teď mu to tam spadne.“

A nejenom v sobotu. Ale potom i v neděli. Nejlíp ve finále!

„Už jsme spolu v roce 2022 ve Finsku vyhráli bronz. Takže bych mu od srdce přál, aby to tentokrát bylo ještě lepší. Pokud možno zlato! To by se asi nikdo nezlobil,“ dodává Nedvěd s úsměvem.

Je pravděpodobné, že ještě před zápasem dostane nejlepší český hokejista narozeninový dort.

A odpoledne už se bude rvát o postup do finále. Snad tím nenaštve svoji snoubenku…

Česko versus Švédsko. Pasta versus Rebecca.