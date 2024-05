Irgl o mistrech. Rulík bral sílu v… Pasta bude jezdit dál, Kaše překvapil

„Máme nejsilnější trenérský štáb, jaký jsme mohli mít,“ rozebral sílu realizáku Irgl. „Ani nevím, jestli u nás máme lepšího trenéra, než je Radim Rulík. A to, že má kolem sebe takové hvězdy, mu dodává sebejistotu před veřejností a přede všemi, že si svoje rozhodnutí obhájí. Kdyby měl jiné asistenty, bylo by pro něj daleko těžší ustávat tlak. Ale s tím, co má vedle sebe… Před kým se chcete urazit? Před Plekancem, před Židlickým?“

Trenér reprezentace přitom zdaleka neměl hvězdy jen jako stafáž a fíkový list, který mu měl leštit ego. „Radim je za mě velice zkušený trenér, ví, co chce. Není egoista, že řekne, že něco chci, a je hotovo. Třeba rozhodnutí udělat jedničku z Lukáše Dostála nechal na Ondrovi Pavelcovi. Ten mu všechno vysvětlil Radim to akceptoval. Důvěřují si mezi sebou, a to je strašně důležité,“ líčí Irgl, v čem dal Rulík prostor svým kolegům.

A hráči slovo akceptovali. „Nemyslím, že museli někoho přesvědčovat, ale to, co řekli, to na kluky platilo. Ale i z rozhovorů vyplývá, že to nebyl monolog, ale neustálý dialog. Radim není diktátor. Trenéři si vyslechli i hráče a pak udělali rozhodnutí,“ říká Irgl.

Podobně jako Jaromíra Jágra i Zbyňka Irgla potěšilo, že mistrovství rozhodl právě David Pastrňák. Potvrdil přitom jeho předpověď. „Lídr dává góly tehdy, když ho potřebujete. A říkal jsem všem: Uvidíte, že finále rozhodne Pasta. V Americe je pod obrovským tlakem, celý mančaft na něho spoléhá, každý zápas je tak dosekaný… Jsem za něj strašně rád, i kvůli jeho popularitě a popularizaci hokeje. Jsem rád, že někdo takový je, protože všechny děti teď chtějí být Pastrňákové. Potřebujeme rozšíření hokejové základny,“ popisuje.

Irgl se vyjádřil ke spoustě témat. Kromě jiného třeba k tomu, jestli Ondřej Kaše dostane na základě výkonů na MS nabídku z NHL. „Kaše mě obrovsky překvapil. Čekal jsem od něj daleko víc v play-off. Proto i když byl v sestavě na MS a lidi skloňovali jeho jméno, že je to fajn, nebyl jsem si tím upřímně tolik jistý. Ale na MS ukázal, že je to top hráč pro NHL,“ potěšilo Irgla.

„Upřímně řeknu, že takhle v Litvínově nehrál. Tolik se neobětoval, nebyl tak silný na puku. Tvrdím, že souboje jeden na jednoho jsou alfa a omega dnešního hokeje. A Ondra spoustu soubojů měl. Nehledě na to, že když hrajete s pukem, berete síly soupeři, málo lidí bere v potaz, že to stojí to daleko víc sil než vás,“ vyzdvihuje Kašeho práci Irgl.

A ocenil i sílu a představení finálového soupeře. „I kdyby vyhráli Švýcaři, jsem za to strašně rád, protože to byly dva mančafty, které do toho daly srdce. Kanada za mě hrála trošku bez pokory, jako kdyby si říkali: ‘My jsme kluci z NHL a sedněte si z nás na prdel.’ A trochu mě z téhož důvodu zklamali i Švédové. Na papíře měli asi nejlepší soupisku a taky si myslím, že kolikrát jim scházela pokora,“ završil Irgl.

Pusťte si celé Q&A se Zbyňkem Irglem!