Voženílek popsal oslavy: Zabrali jsme! Všude lidi a nekonečný „Staromák“

Ve vyřazovací fázi Daniel Voženílek nehrál ani sekundu, dění sledoval jen ze střídačky. Na led hupsnul až tehdy, kdy celý tým skotačil v mistrovské euforii. Přesto si zlata enormně považuje. V tréninku nic nevypustil, během skupinových klání se snažil také odevzdat maximum, přestože měl v nohách dlouhé play off s Oceláři. „Neskutečné, co jsme tady s dalšími kluky předvedli,“ odpovídal osmadvacetiletý útočník v blízkosti pódia, kde pokračovalo veselí.

Jaká byla první noc oslav? Stihli jste vůbec odpočívat před programem na náměstí?

„Chvilku jsme si pospali, šli jsme do postele kolem osmi nad ránem. Bylo to skvělé, hlavně v užším kruhu s rodinami. Moc jsme si oslavu užili, zabrali jsme hodně.“

Vy jste zažil slávu i s Třincem. Radil jste spoluhráčům z reprezentace?

„Oslavy se nedají porovnat, teď fandila celá republika, Třinec je menší město. Neviděl jsem ani, kde končí Staromák.“

Takže asi parádní pocit, že?

„Absolutně výborný, maximálně si ho pořád ještě užíváme. Tohle se jen tak nezopakuje.“

Znáte už další harmonogram?

„Máme jít za premiérem i prezidentem, nějaký program je, ale uvidíme, co přinesou další dny. Vůbec si neuvědomujeme, čeho jsme dosáhli, pořád to dobíhá.“

Co vám tedy před radujícím se publikem běželo hlavou?

„Hlavně je opravdu neskutečné, co jsme s dalšími kluky předvedli, musím smeknout klobouk před celým týmem. Jsou to nepopsatelné momenty, koukáte do dálky…“

A dav prostě nekončí.

„Jasně, vidíte všude lidi, užíváte si přítomný okamžik. Úžasné!“