Zlatý pohár: den před prezidentem byl na kousky! Jak ho kustodi spravili?

Kustodi a maséři? Práce všeho druhu! Dobré duše reprezentace. Starají se o skvělou náladu, zajišťují servis, masírují. A byli to také oni, kdo zachránil mistrovský pohár! Ten dostal ve víru zlatých oslav zabrat. Takže právě Petr Šulan si spolu s Oldřichem Kopeckým a Zdeňkem Šmídem ve středu večer sedli v jedné restauraci na zem a dali se do spravování. „Než jsme zjistili, jak na to, byli jsme celí orosení,“ popisuje Šulan. V tu chvíli byl pohár rozebraný na kousky… Přečtěte si příběh zlaté trofeje!

Na sociálních sítích se z toho stal hit. Jak obránce Michal Kempný s pivem ruce sáhne po bujarém uvítání na Staroměstském náměstí na rozviklaný pohár a říká: „Tohle není normální.“

Ale pozor, to nebyl on, kdo ho rozbil. Jen byl v nesprávný čas před jedním ze spoluhráčů, který si s telefonem v ruce zahrál na paparazzi. „Dostal jsem se k tomu jako slepý k houslím,“ smál se při návštěvě redakce deníku Sport.

Následně pochválil kustody, kteří ho dali dohromady. „Kdybyste viděli videa z noci… Pohár byl rozebrán na všechny možné součástky! Ale kluci to zvládli,“ pochválil je.

Redakce iSport.cz právě maséry oslovila, aby popsali, co přesně se stalo. A získala i unikátní záběry z oprav.

Zimák s Kempným a Sedlákem: První setkání s Kundrátkem? Nejdřív nebylo OK Video se připravuje ...

„Bylo to ve středu večer. Mráza (Petr Mrázek) zavelel: Šuli, pojď, jdeme to spravit. Takhle přece nemůžeme druhý den k prezidentovi!“ popisuje Šulan, který mezi masérským triem má na starost nejrůznější drobné opravy výstroje. Takže právě na něj padla největší zodpovědnost.

Problém byl, že v tu chvíli měl k ruce jenom kombinačky a křížový šroubovák. Víc nic.

Sedl si na zem v jedné z restaurací a dal se do práce. Pomáhali mu i Šmíd s Kopeckým, hokejisté stáli okolo a v rozverné náladě radili… „Nakonec to trvalo asi hodinu. V jednu chvíli jsme se hrozně orosili, protože jsme to měli celý rozebraný a museli jsme zjistit, jak dál. Naštěstí jsme tam pak objevily další matky a už to šlo,“ oddychl si Šulan, který podobnou práci zastává v extraligové Plzni.

Hokejisté mezitím pochopitelně chrlili vtípky.

Třeba Radko Gudas už chtěl volat na Hrad, že se návštěva ruší. Jiní přišli s nouzovou variantou, že každý z hráčů vezme jednu část do ruky a pohár donesou po jednotlivých součástkách.

Nakonec se to podařilo! „Musím říct, že kluci kustodi odvedli skvělou práci,“ pochválil je i Jan Černý, generální sekretář svazu, který má za Český hokej pohár na starost. „Spravili to výborně. Takže u pana prezidenta už byl jako nový,“ usmívá se.

Není to tak, že by pohár někdo rozbil jednorázovým pohybem. Nebo že by někde upadl. Prostě dostal zabrat přitom, jak ho každý zvedal. Takže se rozviklal. A postupně se to zhoršovalo. Až musel přijít povel od gólmana Mrázka, že takhle se za prezidentem Petrem Pavlem jít nemůže…

Šulan se ukázal jako univerzální šikula. Když při olympiádě v roce 2022 měla reprezentace na startu turnaje kvůli covidu nedostatek brankářů, tak právě on šel při tréninku do akce!

V minulosti totiž chytal, takže využil svých schopností. Svět byl paf z toho, že Češi mají v záloze dalšího profíka. Tentokrát se ukázal jako všeuměl, který si poradil i s opravou poháru. „Ale musím poděkovat i Oldovi a Zdendovi. Všichni jsme jeden tým,“ reaguje Šulan, který si se svými parťáky naplno užil i zlaté oslavy.

„Turnaj nás stál hodně nervů, ale moc si vážíme, že jsme u toho mohli být. Kluci odvedli na ledě neuvěřitelnou práci. My jsme se jenom snažili jim vytvořit co nejlepší servis,“ hlásí Kopecký, jenž domovsky působí v Mladé Boleslavi.

Hokejisté slaví s replikou poháru. Originál, který na ledě zvedl nad hlavu kapitán Roman Červenka, museli asi po čtyřiceti minutách oslav v kabině vrátit. Ten putoval zpátky do Curychu, sídla IIHF. A dostali repliku.

„Tu si teď kluci budou moct půjčovat na svoje akce. Někdo chce pohár vzít na svatbu, někdo ho přiveze ukázat do rodného města. Udělali jsme takový sdílený kalendář, kde se mohou zapsat,“ říká generální sekretář Černý. Pohár čeká podobná tour jako se Stanley Cupem.

Od 14. do 16. června by měl být k vidění v Síni slávy českého hokeje, která nově sídlí v Nekázance v centru Prahy. Což je ideální příležitost pro hokejovou veřejnost, aby se na skvost přišla podívat. Až skončí oslavy, měla by tam být trofej umístěná napořád.

„Mezitím zajistí specializovaná firma jeho servis,“ popisuje Černý.

Minulý týden ji nahradili kustodi. A odvedli precizní práci, stejně jako během celého turnaje. Navíc i díky nim potom mohli pokračovat v oslavách i s pohárem.