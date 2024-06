Zlatem žily i školy! Kvíz v družině, děti malovaly Červenku. Skvělé, říká

Že hokejem žilo celé Česko? O tom není sporu. Některé obchodní řetězce zavíraly, aby se zaměstnanci mohli dívat. Zlatá jízda byla i tématem školáků. Web iSport.cz přináší příběh jedné školy, v níž už tradičně uspořádali hokejový kvíz a děti se ponořily do hokejové horečky. „Je skvělé, že to mělo ohlas právě i ve školách. Je důležité u těch nejmenších budovat vztah ke sportu,“ reaguje potěšeně kapitán Roman Červenka. Právě i jeho dres v životní velikosti děti malovaly. Jde o Základní a Mateřskou školu v Nýrsku (Komenského ulice).

Sport má inspirovat. Nalákat děti k pohybovým aktivitám. Což byl přesně případ i zlatého mistrovství, které pohltilo celou zemi.

David Pastrňák, Martin Nečas, Radko Gudas, Roman Červenka, Lukáš Dostál...



Hrdinové, k nimž děti vzhlíží. A to i díky aktivitám, které pro děti ze školní družiny (od první do třetí třídy) nachystaly vychovatelky Eva Struhárová a Jana Hošková ze zmíněné školy v Nýrsku.

„Vím, že v naší školní družině se vždy při konání velkých sportovních akcí snaží paní vychovatelky to s dětmi aktivně prožívat. Připravují sportovní kvízy a každý den výsledky nebo zápasy s dětmi vhodnou formou rozebírají,“ kvituje to Ivan Pavlík, ředitel školy.

I když je kvíz dobrovolný, pravidelně se do něj zapojí velká většina školáků. Zadání je napsané na dveřích do školní družiny, aby si ho mohli přečíst i rodiče, když děti vyzvedávají. „Právě i oni se do toho aktivně zapojovali. Pokud někdo během mistrovství chyběl, nebo onemocněl, bylo super, že si sami psali nebo telefonovali o otázky,“ popisuje Struhárová, hlavní organizátorka podobných akcí.

Otázky se týkaly třeba výsledků, barvy dresů, pořadí. Děti se hned na začátku mistrovství naučily gólový song Hoja hoj z muzikálu Noc na Karlštejně. A denně ho nadšeně zpívaly.

Stejně tak s chutí a z vlastní iniciativy malovaly nejrůznější obrázky s hokejovou tématikou. „V pondělí, tedy den po finále, jsme kreslili zlaté medaile a vyprávěli jsme si zážitky. Společně jsme to potom zapili dětským šampaňským,“ říká vychovatelka Struhárová.

Symbolicky se tak přidaly k celonárodní veselici.

Další den vychovatelky kvíz vyhodnotily a všichni obdrželi sladkou odměnu. „Nejúspěšnější a nejaktivnější řešitelé dostali velké čokolády a papírové helmy Škoda,“ popisuje spoluautorka projektu s tím, že o helmy poprosila přímo v O2 areně, když se byla podívat na jednom ze zápasů.

Děti byly během celého mistrovství nadšené. Jedna žákyně třetí třídy namalovala dres kapitána Romana Červenky v životní velikosti. Když mu reportér iSport.cz poslal jeho fotografii, byl hodně potěšený.

„Je skvělé, že i děti prožívaly hokej. Je důležité, aby si ke sportu vypěstovaly kladný vztah,“ říká sám 38letý útočník, který se dostal do All Star týmu celého MS. „Je super, že jsme vyhráli zlato, ale pro děti je nejdůležitější, aby v sobě našly lásku ke sportu. Protože díky němu budou na život lépe připravení,“ dodává Červenka.

Právě škola v Nýrsku jde v tomto ohledu příkladem.

„Cením si nadšení dětí a vlastně i jejich rodičů, kteří se ochotně zapojovali a s dětmi sledovali celý průběh až do konečného vítězství. Věřím, že titul mistrů světa by mohl být pro některé z nich motivující do jejich sportovního života,“ dodává ředitel Pavlík.

Hlavní je, aby si vypěstovaly kladný vztah ke sportu. A kdo ví. Třeba jednou i oni budou v roli současných hokejových hvězd.