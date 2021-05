Osmnáctka Kanady slaví na MS zlato! Švédové zničili Finsko a berou bronz

Radost českých hokejistů po gólu Německu na MS do 18 let • Autor: Chris Tanouye / HHOF-IIHF Images

Trenér národního týmu do 18 let Jakub Petr • Autor: Chris Tanouye / HHOF-IIHF Images

Čeští hokejisté do 18 let na úvod MS uspěli, Německo porazili 3:1 • Autor: Chris Tanouye / HHOF-IIHF Images

Čeští hráči do 18 let před startem úvodního zápasu na MS • Autor: Chris Tanouye / HHOF-IIHF Images

Kanadský útočník Brennan Othmann pálí na ruského brankáře Sergeje Ivanova ve finále MS do 18 let • Profimedia.cz

Kanadská reprezentace do 18 let porazila ve finále MS Rusy 5:3 a mohla slavit zisk zlatých medailí • Profimedia.cz

Hokejisté Kanady vyhráli ve finále mistrovství světa hráčů do 18 let v americkém Friscu nad Ruskem 5:3 a získali počtvrté v historii titul. Navázali na triumfy z let 2003, 2008 a 2013. Rusové obhájili stříbro z minulého šampionátu z roku 2019 ze švédských měst Örnsköldsvik a Umea. Na bronz dosáhli obhájci titulu Švédové, kteří rozdrtili Finsko 8:0.