Kanadě roste další SUPERtalent (15). Umlčel ho Gretzky, posílila tragédie

Hokejisté Kanady na MS hráčů do 18 let uštědřili Švédsku historickou nálož 12:1 • www.iihf.com

Kanadský útočník Brennan Othmann pálí na ruského brankáře Sergeje Ivanova ve finále MS do 18 let • Profimedia.cz

Kanadská reprezentace do 18 let porazila ve finále MS Rusy 5:3 a mohla slavit zisk zlatých medailí • Profimedia.cz

Úžasnou akcí srovnal Connor Bedard ve finále MS do 18 let proti Rusku na 1:1 • Profimedia.cz

Nikdo nebyl na turnaji mladší. Zároveň jen málo hráčů se na šampionátu osmnáctek ukázalo více, než on. Ve čtvrtfinále složil Čechy pěti body, v semifinále nasázel hattrick Švédsku a ve finále přidal krásný gól a asistenci. Kanadský útočník Connor Bedard se v pouhých 15 letech stal mistrem světa. Ke zlatu přispěl 14 body (7+7) v sedmi zápasech, stal se třetím nejproduktivnějším hráčem turnaje. Z dalšího generačního talentu „Made in Canada“ je nadšený i Wayne Gretzky.

Převzal kotouč na červené čáře, nabruslil do pásma, protihráče oklamal rychlou stahovačkou a ještě rychleji poslal puk bekhendem do branky. Úžasná akce! Connor Bedard v 16. minutě srovnal v nočním finále šampionátu osmnáctek proti Rusku na 1:1. Jen minutu a půl poté, co svým oblíbeným zakončením do forhendu neproměnil trestné střílení.

V závěru ještě mladý útočník připravil potvrzující gól pro kapitána Shanea Wrighta do prázdné branky. Kanada vyhrála 5:3 a mohla slavit zlaté medaile. Bedard byl zvolen do All Star týmu i mezi tři kanadské hvězdy turnaje. A to všechno v pouhých 15 letech, většina hráčů byla o dva roky starších.

Svou první velkou akci zakončil Bedard s ďábelskou bilancí – 7 zápasů, 7 gólů, 7 asistencí. Před ním skončili jen další velký talent Matvej Mičkov (12+4) a spoluhráč Wright (9+5). Deset ze 14 bodů navíc pobral ve třech duelech play off. Čechy ve čtvrtfinále sestřelil pěti zářezy (2+3), Švédům v semifinále nasázel hattrick.

Před čtvrtfinálovým duelem padla na Bedarda řeč i při rozhovoru s českým trenérem Jakubem Petrem. „Zrovna Bedarda i další jsem sledoval od raného věku, protože můj mladý je podobný ročník. Ale ten příběh není úplně o tom, abychom se soustředili na jednotlivce,“ říkal. Tento geniální jednotlivec se nicméně postaral o polovinu gólů při debaklu 10:3.

Kanada ví, že se jí rodí nová superhvězda. Ačkoliv měří Bedard jen 175 centimetrů, už v žákovském věku v něm hřímal obrovský talent. Mezi vrstevníky si na ledě dělal, co chtěl. Ve 13 letech se ocitl v hledáčku klubů juniorské CHL. Loni v létě, krátce po 15. narozeninách dostal výjimku, aby mohl nastupovat už mezi juniory.

Před ním se výjimky dočkala jen tato sedmička: John Tavares, Aaron Ekblad, Connor McDavid, Sean Day, Joe Veleno a Bedardův spoluhráč z osmnáctek Wright. Znamenitá společnost. V draftu CHL šel na řadu hned jako první, vybral si ho tým Regina Pats z WHL.

Ještě ten den se stalo něco, na co rodák z Vancouveru zřejmě do konce života nezapomene. Zavolal mu Wayne Gretzky! „Myslel jsem, že je to vtip,“ smál se Bedard. „Bože, cítil jsem se jako bych plul ve hvězdách. Deset vteřin jsem mlčel, až potom jsem něco zamumlal.“

První telefonát dokonce mladík Gretzkymu nezvedl. Viděl totiž kalifornské číslo a myslel si, že ho jen někdo otravuje s nějakou nabídkou. Podruhé se odhodlal a nelituje. Legendární útočník dokonce Bedardovi nabídl, že pokud bude potřebovat, může mu kdykoliv zavolat. „Bylo to skvělé! Ukázalo mi to, jaký je člověk. Chápete to? Udělal si čas, aby mi zavolal a řekl pár slov. Je to nejúžasnější věc, co se mi kdy stala,“ žasl Bedard.

Jenže nastal problém. Kvůli koronaviru nezačaly v Kanadě juniorské soutěže podle plánu. Aby Bedardův talent nestagnoval, rodiče mu dohodli angažmá ve Švédsku. A tak se 15letý mladík v listopadu stěhoval přes půl zeměkoule do Jönköpingu, kde nastupoval za mládežnické týmy slavného HV71.

Na severu Evropy naskočil jen do pěti duelů, jednou za dorost (1+1), čtyřikrát za juniorku (2+2). Po Novém roce se vracel zpátky, jelikož WHL chystala restart. V dresu Reginy stihl naskočit do 15 duelů a nasbíral úctyhodných 28 bodů (12+16), čímž si vysloužil i nominaci na právě skončený šampionát osmnáctek.

Na mistrovství měl i speciální motivaci. Před měsícem mu totiž při autonehodě v 73 letech zemřel dědeček Garth, který jeho hokejový vývoj s nadšením podporoval. „Víme, jak měl k dědečkovi blízko. Garth byl neuvěřitelně pyšný na vnuka a užíval si jeho vášeň pro hokej. Rád sledoval, jak mu roste před očima v muže,“ napsal tým z Reginy na sociální sítě.

Dědeček se teď může v nebi usmívat. Jeho milovaný vnuk se stal mistrem světa. A za pár let už bude válet i v NHL, draft ho čeká v roce 2023.