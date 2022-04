MS U20: Česko - Německo 4:2. Drtivá převaha, dvakrát pálil Kulich

Kapitán a hlavní hvězda reprezentace do 18 let Jiří Kulich • profimedia.cz

Kapitán a hlavní hvězda reprezentace do 18 let Jiří Kulich • profimedia.cz

Kapitán a hlavní hvězda reprezentace do 18 let Jiří Kulich • profimedia.cz

Čeští hokejisté do 18 let slaví gól (ilustrační foto) • profimedia.cz

Česká reprezentace do 18 let slaví gól proti Německu • repro Twitter / IIHF

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa hráčů do 18 let vítězně. V základní skupině A v Landshutu porazili domácí Německo 4:2, přestože inkasovali jako první a ještě v polovině utkání prohrávali 1:2. O obrat se zasloužil dvěma góly Jiří Kulich, tři asistence zaznamenal další útočník Eduard Šalé. Čeští mladíci soupeře drtivě přestříleli 62:15 střelám. Další zápas čeká svěřence kouče Jakuba Petra v neděli, kdy se od 15:30 utkají s favority turnaje Američany.