Andělová: Teplo v Řecku? Jsme tady od basketbalu. Španělsko má nováčky, favoritem jsme my!

Pondělí bylo hektické. Brzký let, pak jste čekaly na hotelu, až se připraví pokoje. Je to teď už lepší?

„Pondělí bylo super! Nemůžeme si stěžovat. Samozřejmě ranní vstávání a let v šest třicet, to je trochu nepříjemné, ale pak jsme se prospaly. Mrkly jsme se do města a na pláž. Většina z nás zkusila i vodu, ale přiznám se, že na mě byla trochu studená.“

Co byla další výplň pondělka? Viděly jste třeba Akropolis?

„Já ne, ale Ála Hanušová říkala, že ji zahlídla po cestě z letiště. Nějaké památky bych v Aténách ještě ráda stihla. Jinak některé holky hrály stolní tenis, ale já se toho neúčastnila. Máme tady takové hráčské patro na hotelu, nebo jak to říct. Je tam taky kulečník nebo playstation, takže je super, že ve volných chvílích je co dělat.“

Všechny týmy jste na jednom hotelu a potkáváte se. Jak to vnímáte?

„V Brně bylo vidět, že těch týmů tam bylo málo. V podstatě jsme se kromě haly nepotkaly. Tady hned po příjezdu jsme se potkaly s Valériane Ayayiovou, se kterou jsme hrály v USK Praha. Takhle se potkat je vlastně příjemné a vždycky je co si říct.“

Když jste narazila na klubové angažmá, tak vy ho teď budete měnit a jdete právě do Španělska, že?

„Je to tak, stěhuju se do Madridu. Upeklo se to celkem rychle. Upřímně jsem nečekala, že dojde na přestup tak hladce po sezoně, že už je to vyřešené, ale těším se. Španělsko je podle mě pro většinu hráčů vysněná destinace. Budu hrát za Leganés, slyšela jsem samou chválu na Madrid. Klub má pro další ročník taky velké ambice, tak uvidíme, jak si vše sedne. Za ty dva roky v USK jsem ale vděčná, protože jsem se toho hodně naučila.“

Angažmá v zahraničí bylo velkým cílem

Je vám 29 let, chtěla jste hodně zkusit zahraničí?

„Určitě. Byl to takový můj velký cíl dostat se někam dál, protože doteď jsem byla v Německu nebo na Slovensku.“

Je tedy to čtvrtfinále pro vás osobně o to prestižnější?

„Proti Španělkám jsem snad nikdy v životě nehrála, takže to bude určitě kvalitní soupeř. Víme, že mají nějaké změny. Chybí jim třeba dvě moje spoluhráčky z USK Maite Cazorlaová a María Condeová. Nemají tam ani řadu hráček z Valencie a takové, které byly třeba pilířem minulý rok na olympiádě. Je tady spousta nováčků, takže se pokusíme vyhrát.“

Mluvila jste právě s některou ze spoluhráček USK o současném španělském výběru?

„S Maite jsem v kontaktu a věřím, že mi ještě třeba něco sdělí. Ona ode mě nevyzvídala.“

Jakou očekáváte atmosféru? Řecko je basketbalová země, ale domácí nepostoupily do play off.

„Na Instagramu jsem viděla, že návštěvnost na skupinu v Řecku byla neskutečná. Snad i přes deset tisíc diváků, Samozřejmě to bylo způsobeno tím, že tam byl domácí tým, ale uvidíme, jak to bude vypadat teď v play off. Řecko je národ, který basketbal miluje, tak se snad nemusíme o fanoušky bát.“

Vedro je tady v Řecku pochopitelně veliké. Jak jej snášíte?

„Poslední dny v Brně bylo taky slušně a určitě nějakých třicet stupňů bylo, tady je teda ještě o nějakých šest stupňů víc. Pokud budeme někde v prostorách bez klimatizace, tak to je náročnější, ale hala bude klimatizovaná. Jsme tady od basketbalu, neřešíme, jaké je teplo.“

Záleží, kolik přijde fanoušků a jaký bude hluk

Jak se těšíte na Stadion míru a přátelství, kde normálně hraje domácí zápasy Olympiakos?

„Těším se ohromně, protože hala je fakt obrovská. Bude to něco jiného než v Brně.“

Když přijedete do podobně velké haly, co je pro vás nejdůležitější navnímat?

„Asi obecně řeším velikost haly jako celku, ale mně osobně se hraje v každé hale stejně. Úplně nepatřím k těm, co by řešily tvrdost obrouček a podobně. Za mě záleží na tom, kolik přijde fanoušků a jaký tam bude hluk.“

Jak se podle vás reprezentační tým posunul? Před dvěma lety sedmé místo, letos by to mohlo být lepší.

„Malé změny máme, ale víceméně je pravda, že tým se nemění. Určitě jsme získaly více zkušeností a jsme o dva roky starší. Známe se, byly jsme spolu na turnaji v Mexiku. To je zásadní rozdíl.“

Kdo tedy bude ve středu favoritem?

„Samozřejmě my, ale bude to těžké. Španělky jsou docela dobře organizované. Mají kvalitního trenéra, každá jedna ví, co po nich chce.“

A teď upřímně, je tam nějaký posun i v mentálním nastavení? Všude na nás prší, jak si věříte. To nebývalo dřív tolik zvykem.

„Jak už jsem říkala, nabyly jsme zkušenosti. Máme hráčky, které hrají stabilně v Eurolize a mají za sebou skvělou sezonu. Troufnu si říct, že bude na naší straně i nějaká mentální odolnost.“