Nominace na MS do 18 let: trenér bere i syna, nechybí ani Šalé či Židlický

Kouč české hokejové reprezentace hráčů do 18 let Jakub Petr dnes oznámil finální nominaci na mistrovství světa, které od čtvrtka do neděle 30. dubna budou hostit švýcarská města Basilej a Porrentruy. V týmu je trio gólmanů, sedm obránců a 13 útočníků, mezi nimiž nechybí velký talent z extraligového Brna Eduard Šalé, trenérův syn Dominik nebo Adam Židlický, potomek bývalého vynikajícího obránce Marka Židlického.

Již po sobotním přípravném duelu v Písku s Lotyšskem (4:2) vypadli z boje o místo obránci Adam Hamrla s Markem Ročákem a útočníci Lukáš Heš s Maximem Vehovským. Poslední řez po pondělní generálce s USA (2:9) přímo v Porrentruy se týkal obránce Vojtěcha Husineckého a útočníka Tomáše Holčáka. Zdravotní problémy znemožnily účast na MS zadákovi Dominiku Badinkovi a útočníkovi Janu Šprynarovi.

Do mužstva se prosadilo nakonec 16 hráčů působících v domácích soutěžích, přičemž Šalé a liberecký obránce Jakub Dvořák, jehož připravila v sezoně zlomenina klíční kosti o možnou účast na juniorském MS, patřili ke stabilním členům extraligových A-týmů. Dvanáct startů za Plzeň stihl Adam Jiříček, mladší bratr šestky loňského draftu Davida Jiříčka, který už nastoupil za Columbus do čtyř utkání NHL. Tři hráče povolal realizační tým ze zámoří, dva z Finska, po jednom ze Švédska a Švýcarska.

„Za těch jedenáct měsíců jsme vyzkoušeli přes padesát hráčů. Možná jsme některé zaskočili tím, jaká jména jsme poslali domů, ale jsem přesvědčený o tom, že jsme udělali pro tento tým to nejlepší, co můžeme, aby uspěl na mistrovství světa,“ řekl trenér Petr na dnešní on-line tiskové konference.

Ztráta Badinky a Šprynara ho však mrzela. „Je mi to líto, protože jde o kluky, kteří do základního kádru patřili,“ připustil Petr. „Jinak šlo všechno podle plánu a jsme připravení, i když jsme zatím v přípravě nepředvedli, co umíme. Ale pro nás to byla dobrá zpětná vazba, ten příběh je takový, jaký jsme ho chtěli,“ dodal Petr, jenž loni v Německu dovedl tým ke čtvrtému místu.

Kapitána a jeho asistenty zatím neprozradil. „Dotyční to ví, ale až dnes večer máme náš rituál v podobě pasování, takže všichni budou vědět své role až zhruba kolem desáté hodiny večerní,“ vysvětlil Petr.

V přípravě absolvovali hráči od 21. března čtyři kempy v Písku, vždy od úterý do soboty. Do Švýcarska odcestoval tým vlakem. „Bylo to skvělé, trenéři tam třeba stihli i mítinky s hráči,“ přiblížil manažer týmu Václav Nedorost. „Teď už děláme vše proto, abychom byli připravení na šampionát. Podmínky tady ve Švýcarsku jsou výborné, máme skvělé zázemí,“ uvedl Nedorost.

Do turnaje vstoupí čeští mladíci ve čtvrtek duelem proti Slovensku, jejich dalšími soupeři v boji o čtyři postupová místa z pětičlenné skupiny budou postupně Německo, obhájce titulu Švédsko a Kanada.