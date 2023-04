MS do 18 let: USA - Česko 4:1. Americká krása ukázala Čechům, kde je elita

Kanadští hokejisté do 18 let slaví trefu proti české reprezentaci • IIHF

S pocitem, že proti soupeři hráli celou dobu oslabení, končí mladí hráči na šampionátu do 18 let. Tým největších talentů v zemi narazil na americkou ódu na hokej, byť výsledek o tom až tak nehovoří. Soubor kouče Jakuba Petra v Basileji padl ve čtvrtfinále s USA 1:4 a poosmé v řadě se z podniku vrací bez medaile. Na střely favorit vyhrál 52:12. Od stříbra party kolem Davida Pastrňáka a Jakuba Vrány uplynulo devět let.