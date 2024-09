MS 2029 v Česku a Maďarsku? Hrálo by se v Brně, Hadamczik potvrdil zájem

Česká republika by mohla v roce 2029 spolupořádat hokejové mistrovství světa s Maďarskem. Skupina by se hrála v Brně, kde by za dva roky měla být otevřena nová multifunkční aréna. V rozhovoru pro web Komety Brno zájem o spolupráci potvrdili prezidenti obou národních svazů Alois Hadamczik a Zsuzsanna Kolbenheyerová.