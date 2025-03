S hokejovou reprezentací zahájí v úterý v Karlových Varech přípravu před mistrovstvím světa také obránce domácí Energie David Moravec. Trenér Radim Rulík bude mít na úvodním kempu k dispozici dva brankáře, pět obránců a šest útočníků. Soustředění potrvá do pátku 4. dubna. „První kemp se pořádá pro hráče, kteří nepostoupili do předkola extraligy, nebo z něj vypadli. Budeme s nimi počítat i do dalšího kempu, který bude startovat 7. dubna,“ řekl Rulík.