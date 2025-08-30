Ocampo: Hrajeme v nervozitě. Ztráty a doskoky? Nevím, jestli jde o chybu v komunikaci
PŘÍMO Z RIGY | Španělský kouč Diego Ocampo neprožívá momentálně na lavičce české basketbalové reprezentace dobré časy. Národní tým padl i ve třetím klání na EuroBasketu. Tentokrát podlehl Estonsku 75:89. Češi prohrávali i o 29 bodů, přitom to měl být zápas dvou vyrovnaných mužstev. „Pro mě není totéž prohrát o čtrnáct a o třicet bodů,“ říkal Ocampo na tiskové konferenci.
Kde hledat příčiny jednoznačně porážky s Estonskem?
„V zápase jsme měli o osmnáct útoků méně než soupeř a pak je velmi těžké být konkurenceschopný a udržet se v utkání. Estonci za první poločas ztratili jediný míč. Nebyla to tedy otázka úspěšnosti střelby, kterou jsme měli lepší, ale toho, že soupeř střílel mnohem víc šestek a také měl víc útoků k dispozici.”
Přesto jste ale dobře začali, kde se duel lámal?
„Sice jsme dobře začali, ale klíčová fáze pak nastala mezi 15. a 20. minutou, kde jsme neměli žádný faul nebo jsme fauly nepoužívali dobře, nedokázali jsme zastavovat soupeře ve hře jeden na jednoho a příliš jsme ztráceli, takže jsme se dostali ze hry. A až do čtvrté čtvrtiny jsme se do zápasu nedostali zpět. Jediná věc, kterou lze ocenit, je, že jsme bojovali až do konce, ale s problémy, které jsme měli, bylo těžké zůstat ve hře.”
Estonci vedli až o 29 bodů. Jak jste se cítil?
„Jako kouč musíte být připraven na vše, nesmíte působit na tým špatnou řečí těla a musíte mu dál dávat pokyny do hry. V tu chvíli musíte zapomenout na ten stav a snažit se hráčům pomoct, aby se dál soustředili na to, co mají dělat. Myslím, že to jsme dělali dobře a hráči byli schopní se trochu dostat zpět. Pro mě není totéž prohrát o čtrnáct a o třicet bodů.”
Nejlepší zápas jste odehráli paradoxně proti Turecku. Byla v týmu jiná energie než v duelech s Portugalskem a Estonskem?
„Asi jste viděli, že v některých zápasech hrajeme pod tlakem, v nervozitě. Musíme pracovat na odstranění tohoto limitu, ale na to je třeba čas, nejde to hned. Zaprvé musíme mít zkušenost s takovými zápasy, musíme si je prožít, protože bez toho je to složité. Někteří to tu už zažili, ale většina ne.”
Co nám povíte o ztrátách českého týmu v utkání? Některé byly až triviální.
„Nejde jen o ztráty, ale třeba i o doskoky. Nevím, jestli jde o chybu v komunikaci mezi hráči, tam se prostě musí dávat větší pozor na to, co se děje na hřišti. Někdy můžete být ve stresu, jindy je tam špatná technická dovednost, nebo horší komunikace. Výsledek je ale jasný - my jsme dali šest bodů po ztrátách, Estonsko 24, což byl jeden z klíčových důvodů dnešního výsledku.”