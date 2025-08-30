Fotbalová Plzeň chátrá, připomíná mi tu hokejovou. Skuteční tahouni jsou vzácné zboží
KOMENTÁŘ MARKA SÝKORY | Ke konci prázdnin zdravím všechny čtenáře a pustím se nejen do hokeje, ale také do fotbalu, volejbalu nebo atletiky. Většinou spokojeně i radostně, ale… I když jsem se narodil na Kladně, jsem Plzeňák. A proto začnu s fotbalovou Viktorkou, která se snažila prodrat do Ligy mistrů a dotáhla to do základní fáze ligy Evropské. Myslím, že hraje dobrý fotbal, ale koncovka je katastrofa, a to je škoda.
A taky paralela s hokejovou Škodou v minulé sezoně: tragický začátek, příchod trenéra Jandače, velké zlepšení, ale opět – jako u Viktorky – málo gólů. Nebyli kanonýři jako za mých časů Bohuslav Ebermann, rychlík a hlavně střelec zápěstím. Plzeňští hokejisti říkají, že teď šutéry přivedli, především finské bratry Petmanovy. Tak schválně, jestli se trefili.
Na Viktorku nechodím, ale fandím jí. Aby bylo moje přiznání úplné, na utkání naší ligy se také nedívám. Proč? Občas si pustím zápasy francouzské nebo italské ligy a soutěže podobných kvalit - a to je to, co chci vidět. Je mi líto, ale je to „jiná liga“.
V naší lize sleduji z hlediska výsledků pět mužstev.