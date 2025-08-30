Předplatné

Fotbalová Plzeň chátrá, připomíná mi tu hokejovou. Skuteční tahouni jsou vzácné zboží

Zklamaní hráči Plzně po obdržené brance v nastavení
Zklamaní hráči Plzně po obdržené brance v nastaveníZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Emotivní Brian Priske v zápase s Duklou
Švédský atlet ve skoku o tyči Mondo Duplantis
Armand Duplantis překonal letos potřetí světový rekord, na mítinku Continental Tour - Gold v Budapešti překonal 629 centimetrů
Michal Rada si dominantním výkonem doběhl na ME do 20 let pro zlatou medaili
5
Fotogalerie
Marek Sýkora
Blogy
Vstoupit do diskuse (7)

KOMENTÁŘ MARKA SÝKORY | Ke konci prázdnin zdravím všechny čtenáře a pustím se nejen do hokeje, ale také do fotbalu, volejbalu nebo atletiky. Většinou spokojeně i radostně, ale… I když jsem se narodil na Kladně, jsem Plzeňák. A proto začnu s fotbalovou Viktorkou, která se snažila prodrat do Ligy mistrů a dotáhla to do základní fáze ligy Evropské. Myslím, že hraje dobrý fotbal, ale koncovka je katastrofa, a to je škoda. 

A taky paralela s hokejovou Škodou v minulé sezoně: tragický začátek, příchod trenéra Jandače, velké zlepšení, ale opět – jako u Viktorky – málo gólů. Nebyli kanonýři jako za mých časů Bohuslav Ebermann, rychlík a hlavně střelec zápěstím. Plzeňští hokejisti říkají, že teď šutéry přivedli, především finské bratry Petmanovy. Tak schválně, jestli se trefili.

Na Viktorku nechodím, ale fandím jí. Aby bylo moje přiznání úplné, na utkání naší ligy se také nedívám. Proč? Občas si pustím zápasy francouzské nebo italské ligy a soutěže podobných kvalit - a to je to, co chci vidět. Je mi líto, ale je to „jiná liga“.

V naší lize sleduji z hlediska výsledků pět mužstev. 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (7)

Doporučujeme

Články z jiných titulů