Po konci sezony Bostonu v NHL jsou fanoušci ve střehu a řeší: bude David Pastrňák hrát na květnovém šampionátu? Touží slyšet kladnou odpověď. Oficiální verdikt hned tak nepadne, ale podle informací deníku Sport a webu iSport je to na dobré cestě! „Všichni víme, jaký má vztah k reprezentaci,“ říká jeho dlouholetý agent Aleš Volek. Víc to nechtěl specifikovat, ale dá se předpokládat, že pokud se nestane něco mimořádného, nejlepší český hokejista by v Dánsku mohl hrát! Více čtěte ZDE>>>