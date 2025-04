Česká reprezentace dnes zahájila v Karlových Varech přípravu na mistrovství světa v Dánsku a ve Švédsku, na kterém bude obhajovat zlaté medaile z pražského šampionátu. Pod vedením asistenta Jiřího Kalouse a trenéra brankářů Ondřeje Pavelce trénovalo na ledě jedenáct hráčů, českobudějovičtí útočníci Adam Kubík a Filip Přikryl se k týmu připojí ve středu. „Podobný model přípravy se nám osvědčil již v loňském roce. Jde o to, aby hráči, kteří se nedostali do play off nebo už vypadli, nebyli dlouho bez ledu. Myslíme si, že je to dobrý systém,“ řekl Kalous novinářům. Hlavní kouč Radim Rulík se k reprezentaci přidá v pátek po návratu z inspekční cesty po NHL.