Pálivé téma minulých dní má vyřešenou tajenku. Jiří Kulich po konci sezony v NHL nebude k dispozici pro přípravu před mistrovstvím světa v Herningu a Stockholmu (9. – 25. května), musí totiž být k ruce týmu Rochester Americans pro play off nižší zámořské AHL. Tím končí dohady, které v mediálním prostoru propukly poté, co asistent hlavního kouče Rochesteru Václav Prospal dal jasně najevo, že trenérský štáb si 21letého útočníka Buffala jednoznačně přeje mít v sestavě v bitvách o Calder Cupu.

Vedení Sabres se po pár dnech zvažování tímto směrem nakonec vydalo, což nyní pro iSport.cz bez dalšího komentáře potvrdil i Prospal. Štábu české reprezentace se tímto vyústěním mění původní plány, směrem k MS však stále není nic ztracené. Tedy v případě, že o autora 24 bodů (15+9) v 62 sezonních partiích NHL bude vedení národního týmu usilovat dál a Rochester brzy vypadne.

Tomu v sobotu končí dlouhodobá část AHL venkovním duelem s Toronto Marlies, první duel vyřazovací fáze přijde na řadu v pátek 25. dubna se Syracusami, hraje se na tři vítězná utkání. Kouči Radimu Rulíkovi by nejspíš nevadilo, kdyby Rochester zakopl hned na první překážce a ideálně dříve než v posledním pátém utkání, protože to je na programu až 9. května, v den, kdy Češi zahajují šampionát v Herningu proti Švýcarům. Nevšední (ovšem nikoli pro play off AHL) je fakt, že mezi čtvrtým a pátým utkání série je šestidenní mezera.

Rochester skončil ve Východní konferenci AHL čtvrtý (91 bodů), v sérii se sedmými Syracusami (86 bodů) je však pouze mírným favoritem, pokud vůbec. Během 71kolové základní části se týmy střetly devětkrát, Prospalův celek vyhrál čtyřikrát a pětkrát prohrál (na body 13:14).

Prospal svůj jednoznačný postoj obhajoval v aktuálním dílu pořadu NHL Insider a v rozhovoru pro iSport.cz. „Byl bych přeci sám proti sobě, kdybych odmítl takového hráče, který odehraje tři čtvrtě sezony v NHL. Zároveň stále není plně etablovaný do role NHL hráče, navíc je pod svou první smlouvou, dvoucestnou. Jelikož ta mu dovoluje působit v AHL, proč bych po něm netoužil?“

Vyjádření dvojnásobného mistra světa vyvolala v táboře české hokejové reprezentace jisté překvapení, možná údiv. „Mám za to, že překvapil všechny v republice. Venca byl zrovna kluk, který vždycky rád reprezentoval a najednou je pro něj národní mužstvo druhořadé. Překvapilo mě to, ale nechci to úplně řešit,“ podotkl generální manažer Jiří Šlégr pro iSport.cz během reprezentační akce ve Znojmě.

Prospal poté ze Spojených států vzkázal, že vůbec nejde o otázku národního cítění. „V daný moment trénuju Rochester Americans. Není to tak, že bych byl poloviční Čech nebo neměl rád náš nároďák. Jestli Jirkovi dají zelenou pro mistrovství světa, budu mu přát jen to nejlepší. Stejně tak nároďáku. Vyjádřil jsem se dost jasně?“ položil otázku ještě předtím, než v Buffalu celou věc rozsekli.

V jeho očích dá Kulichovi víc směrem do budoucna klubová nadstavba aktuální sezony. „První přesilovka, 20 až 22 minut za zápas, žádné nájezdy, tady se hraje prodloužení s náhlou smrtí. Kolikrát můžeš odehrát jeden a půl až dva zápasy v jednom. Minutáž, všechny důležité a vypjaté herní situace, které nastanou. Střídání co střídání bude muset prokazovat, že tuhle ligu přerostl. Že už nemá smysl ho sem dávat další rok. Tohle jsem měl na mysli. Vzhledem k jeho dalšímu působení v NHL v příštích letech je pro něj určitě důležitější, aby hrál tady a teď pro nás. Ano, někomu se to nemusí líbit, což dokážu akceptovat. Tohle je zkrátka můj názor, za nímž si stojím. Kdybych ho neměl, nemohl bych se na sebe podívat do zrcadla,“ prohlásil Václav Prospal.