Během dne by mělo být jasněji o Tomášovi Hertlovi. Zatím to nevypadá optimisticky, protože platí, že má zdravotní potíže, které ho velmi limitují. A sám hráč vnitřně tuší, že by asi nemohl pomoct tak, jak by si představoval. Navíc ho nejspíš klub nepustí... Proto se vedení národního týmu spíše upíná k možnosti, že by ještě dorazil David Kämpf, jehož Toronto v noci na sobotu může vypadnout. Také hraje na pozici centra, což je přesně oblast, která se teď nejvíc hodí.