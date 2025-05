Není to zbytečné přiživování zlaté euforie. Ani pokus vytvořit na hráče tlak. Ale popis reality ve všech sportech. Jaký cíl by přece měli mít šampioni z minulého roku? Postoupit do čtvrtfinále, a pak se uvidí? Ale kdeže… Každý mistr chce obhájit titul! Až teď přichází otázky: Je to však reálné? Deník Sport se zamýšlí, proč by to mohlo před dnešním startem hokejového mistrovství (od 16.20 hodin proti Švýcarsku) vyjít. A co by naopak mohlo zlatou obhajobu zhatit. Více čtěte ZDE>>>