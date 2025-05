Za obhajobou! Jak kouč vybíral vyvolené: Vysvětlil nominaci, dusno jako loni nebylo

Mančaft, který bude na šampionátu v Dánsku a ve Švédsku obhajovat zlato, je po kupě. Jádro tvoří 13 šampionů z loňské Prahy, a to je ještě na dobré cestě i příjezd dalšího. Martina Nečase! V kádru nechybí David Pastrňák ani kapitán Roman Červenka. Takže se rodí další zlatý tým? Jaké má očekávání kouč Radim Rulík? A jak probíhaly okolnosti závěrečné nominace? Deník Sport přináší soupis toho nejdůležitějšího, co se událo v neděli večer v Brně. Po druhé porážce ze tří zápasů… Program MS 2025>>>

Byl to jiný obrázek než před rokem. Očekávanou tiskovou konferenci provázelo tehdy dusno, atmosféra byla mizerná. V zádech měla reprezentace tři porážky v závěrečném testu, do toho na seznamu chyběla řada očekávaných jmen.

Až postupně z kouče Rulíka zaznělo, že to tak vlastně chtěl. Že schválně vytvořil napjaté prostředí. Aby si hráče otestoval, jak fungují pod tlakem. Výsledkem byla zlatá Praha…

Tentokrát se všechno odehrávalo za přívětivějších okolností. „Věřím, že budeme mít silný tým. Jsme obhájci mistrů světa, není to jednoduchý. Ale snad skromností, bojovností a vůlí dojdeme co nejvýš,“ řekl na úvod svazový prezident Alois Hadamczik.

Ten před rokem po herní bídě v Brně zuřil. Když za dlouhým stolem mluvil, působilo to strojeně, na sílu, mezi aktéry to neladilo. Na závěr vyzval fanoušky, aby se vydali do kostela na modlení, čímž podtrhl podivné vyznění.

Tentokrát nic takového. I kouč Rulík působil mnohem uvolněněji. Nejdřív v útrobách arény věcně zhodnotil porážku 3:5 se Švýcary. Po ní promluvil i útočník Jakub Flek. „Doufám, že ať pojede kdokoliv, nechá na ledě českou duši,“ vykládal hrdina Komety a z dálky bylo slyšet, jak malí kluci skandují: „My chceme Fleka!“

13 zlatých hochů a čtrnáctý se jeví velmi reálně

V tu dobu ještě nevěděl, že i jeho jméno se objeví na seznamu, ale dalo se to čekat. Kouč vsadil na jádro z Prahy, celkem je v něm 13 zlatých hochů a čtrnáctý se jeví velmi reálně. Předběžný přislib totiž poslal Martin Nečas, hvězda Colorada.

„Obrovsky kvitujeme zájem kluků ze zámoří. Dodává nám to neskutečnou energii,“ vykládal kouč, jenž ocenil, že je v mužstvu právě hodně hráčů z Prahy. Ti dobře vědí, jaká cesta vede k vítězství. Zvládli enormní tlak, z ničeho se nesesypou. „Jsem rád, že máme jádro týmu. A že to jádro z Prahy,“ dodal zlatý kouč.

Ochotně vysvětloval i některé absence. Proč opomněl obránce Jana Košťálka nebo útočníka Michala Kovařčíka. Ten zažil smutný den. Krátce po utkání poskytoval rozhovor početné skupině novinářů. „Už moc nervózní nejsem. Zažívám to potřetí. Udělal jsem maximum a teď je to na trenérech,“ říkal 28letý sympaťák, který před rokem sice byl u týmu celou dobu, ale nedostal se na soupisku.

Takže i když pomáhal svou přítomností a energií ke zlatu, nedostal ho, protože oficiálně nebyl v kádru. Letos se do výběru nedostal vůbec.

Rulík potom zdůvodňoval dál. Třeba proč ukázal na oddaného reprezentanta Petra Kodýtka, kterého čeká první mistrovství. Mimochodem, tenhle malý pracant měří 168 centimetrů. A Adam Klapka, jehož čeká rovněž první turnaje, má přes dva metry. Stejně jako Jáchym Kondelík.

Byl to mrzutý den i pro Michala Kempného, držitele Stanley Cupu i loňského šampiona. V sobotním utkání se smolně zranil a na mistrovství se bude dívat jenom v televizi. Když během dopoledne nasedal před halou do auta, ještě držel naději. „Podívá se na mě profesor Kolář a uvidíme. Třeba se stane zázrak, ale nevím, nevím,“ řekl krátce redaktorovi deníku Sport.

Jeden smutní, druhý se raduje

Objal se s maséry a vyjel do Prahy na kontrolu. Ovšem poraněná žebra znamenají konec. Jeden smutní, druhý se raduje, jak to v životě bývá. Tím druhým je obránce Jiří Ticháček. Během Českých her už slyšel, že končí, a odjel. Ale právě sobotní zranění dvou beků (Tomáš Kundrátek je naštěstí už v pořádku) ho povolalo zpátky.

„Jsem zpátky, tak uvidíme, na jak dlouho,“ napsal krátce v SMS zprávě s tím, že pochopitelně věří, že nominace klapne. Klapla!

Bude součástí výběru, jenž se pokusí o obhajobu. Což je zatraceně těžký úkol. Když kouč Rulík dostal otázku právě na tohle téma, zaváhal. „Jak odpovědět… Chceme pochopitelně co nejlepší výsledek, není to jenom přání prezidenta svazu. Ale i nás, realizačního týmu. Ale teď koukáme jenom na začátek turnaje. A naší filozofií je posouvat výkon během turnaje.“

Přeloženo do řeči fanoušků: Jasně, že chceme vyhrát. Jako každý. Ale víme, že k tomu vede těžká cesta. Ale pokusíme se o ni!

„Uvidíme, jak se nám podařilo do toho trefit. Není to jednoduchý, ale udělali jsme maximum,“ dodal Rulík s tím, že věří ve správný výběr sestavy. Šampionát startuje příští pátek.