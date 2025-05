ZIMÁK ŽIVĚ: Měli jet na MS Zábranský s Postavou? Divné věci na šampionátu osmnáctek

Do mistrovství světa zbývají už jen desítky hodin, v pátek to všechno vypukne. Cesta za zlatou obhajobou má své vyvolené, které dal do kupy realizační štáb v čele s Radimem Rulíkem. Jaká je to sestava? A chybí v ní někdo? Téma pro pondělní Zimák ŽIVĚ, který si můžete pustit ze záznamu a kde vedle redaktorů Sportu hlásil své postoje někdejší vynikající útočník Jaroslav Bednář.