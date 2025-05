David Pastrňák se k týmu připojí až před šampionátem. Roman Červenka a Lukáš Sedlák s týmem trénovali v Brně, ale nenastoupili. V jednom šiku válčili za Pardubice, hráli spolu už na zlatém šampionátu v Praze, než přiletěl právě Pastrňák s Pavlem Zachou. Sedlák se pak posunul do druhé formace, než se lajna vrátila k původnímu složení. Tahle chemie se nabízí i pro Herning. Martin Nečas by byl přidaná hodnota, tým dokáže posunout na jinou úroveň na přesilovce a dodat útočnou sílu další lajně. Z triumvirátu loňských posil na poslední chvíli by každopádně chyběl jen Zacha.