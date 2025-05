Podle toho, co bylo vidět na tréninku, oprášíte spolupráci s Filipem Zadinou. Je to tak?

„Víme, že spolu budeme hrát. Nastupovali jsme tak v mládeži, hráli spolu v mládeži, na dvacítkách, takže vím, jaký je hráč. Budu mu to tam servírovat, on to umí zakončit.“

Mezi vámi by měl hrát Michael Špaček. Jak znáte jeho?

„Dobrý na puku, dobrý bruslař. Tady v Evropě jeden z nejlepších centrů. Myslím, že by to mohlo klapat.“

Přišlo na přetřes, že byste případně hrál centra, nebo jste se od začátku přiklonili k tomu, že budete na křídle, kde hrajete v NHL?

„Určitě jsem zvyklý na křídlo. Kdyby došlo k nějakému zranění, s centrem nemám problém. Ale už pár let hraju na křídle. Takže je lehčí začít tam.“

Jak rychle se oprašuje spolupráce po letech, jak dlouho může trvat, než se oživí, nebo to přijde hned?

„Mluvíme o tom hodně mimo led. Abychom věděli, kdo kde bude hrát, především v útočném pásmu. A pak už jde spíš o instinkt. Samozřejmě víme se Záďou, kdo jak hraje, známe se dobře z dřívějška. Myslím, že se toho budeme snažit využívat.“

Jak jste se stačil v Herningu porozhlédnout? Nepřipomíná vám Ameriku, když je všechno celkem daleko a nejlepší je přesunovat se autem?

„Tak tady mi to připadá jako ve Žďáru nad Sázavou. Takové malé městečko. Jedna ulice, takže ten mi připomíná spíš, než Ameriku. Ale zase je tady hezky a všechno je fajn, kromě tréninkové haly, která leží daleko a musí se dojíždět autobusem. Myslím, že později už tam nebudeme během turnaje trénovat tolik, zápasů je hodně. Tohle by neměl být problém. Nicméně jet patnáct, dvacet minut tam a zpátky není ideální.“

Už jste se stačil adaptovat?

„Na větším ledě jsem ještě nebyl, v hlavní aréně je mnohem větší než v tréninkové hale. Přecházím pozvolně. (usměje se) Asi je snazší jít z malého ledu na velký než opačně, kde člověk nemá fakt moc času. Ale nehledal bych v tom vědu, hlavu si s tím nelámu. Odmalička jsem hrál na velkém ledě. S bruslením nemám problém. Bude to taky hodně o něm, ale člověk si za pár střídání zvykne a nebude problém.“

Co časový posun?

„První den jsem se moc nevyspal. Byl to spíš takový šlofíček, teď už je to trošku lepší, myslím, že se to srovnává. Dneska se pořádně vyspím. A zítra na zápas.“

Omluva od britských aerolinek? Spíš ne

V Dánsku jste hrál šampionát už před sedmi lety. Nebylo přece jen překvapení, když jste viděl, kde se hraje?

„Tehdy jsme hráli v Kodani, což je velké město. Do Herningu jsme jeli na čtvrtfinále. Je menší, ale máme tady všechno, co potřebujeme. Jediné, co je špatné, je tréninková hala, která v není v blízkosti té hlavní. Ale tak to vymysleli a každý to má stejné.“

Když jdete v Herningu po ulici, poznají vás lidi, nebo cítíte anonymní?

„No tak, je tady docela dost českých fanoušků i z jiných zemí. Ve městě je jen jedna ulice, člověk se moc neschová. Ale máme skvělého kuchaře, v hotelu nám připravuje výborné jídlo. Nemusíme moc vycházet.“

Loni jste vyhráli zlato na krevetách. Co máte letos?

„Nevím. Ještě jsem nebyl na jídle před zápasem. Takže uvidíme. Ale náš kuchař Michal je výborný. Je velký rozdíl oproti tomu, co podávají v hotelu.“

Kvůli zbloudilé výstroji jste nestihl první zápas, přestože jste byl připravený nastoupit. Jak těžké bylo sledovat souboj se Švýcary jen z hlediště?

„Byl jsem víc nervózní, než kdybych hrál. Když jsme prohrávali. Věděl jsem, že je to velký zápas a že aspoň dva body potřebujeme a později v turnaji potřebovat můžeme. Byl jsem neklidnější, než když hraju. Ale nic se nedalo dělat.“

Jak náročné pro vás bude hrát po přesunu dva zápasy ve dvou dnech?

„Z NHL jsme zvyklí. Tam hrajeme fakt často, neměl by to být úplně problém. Všechny týmy tady hrají hodně. Myslím, že je to v pohodě.“

Jak případ s výstrojí vůbec skončil?

„Psali mi na mobil, že to sem konečně dorazilo. Jeli mi tašku vyzvednout, dorazila po zápase.“

Kontroloval jste, jestli něco nechybí?

„Realizační tým se o to postaral. Jsem rád, že se výstroj našla a že je tady.“

Přišla nějaká omluva od britských aerolinek?

„Sám nevím, ale spíš ne.“

Jste během turnaje v kontaktu s lídrem Colorada Nathanem MacKinnonem nebo jinými hráči, kteří na šampionátu hrají?

„Ne. Tady se soustředím na náš tým. V kontaktu s ostatními úplně nejsem.“