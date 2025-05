PŘÍMO Z DÁNSKA | Proti Dánsku si zastříleli. Nasypali jim sedm gólů, ale v první třetině to vypadalo spíš na pokračování drsné řežby s Norskem. „Prvních dvacet minut bylo nepříjemných, od druhé jsme začali hrát náš hokej, potom už jsme dominovali,“ řekl po vítězství 7:2 Daniel Vladař, který se poprvé postavil do branky. Ve třetím utkání na MS pomohl českému týmu ke třetí výhře.

Dánové začali dost zhurta, jako by se řídili manuálem od Norů. V brankovišti a kolem něj byl docela provoz. Jak jste to zvládal?

„Asi jsme to trošku tušili. Tím, že Dánové včera odpočívali a my hráli. V první třetině byli aktivnější, taky lidi je hnali. Prvních dvacet minut bylo nepříjemných, od druhé jsme začali hrát náš hokej, potom už jsme dominovali. Pro mě to pak nebyl úplně tak těžký zápas, ale na druhu stranu si toho strašně vážím. Takové zápasy nejsou jednoduché.“

Byl to pro vás první zápas. Pomohlo vám, že jste si brzy sáhnul na puk a hned v úvodní minutě měl zákrok?

„Tím, že to byl můj po dlouhé době první zápas na tak velkém hřišti, bral jsem to s obrovským respektem. I Karel (Vejmelka) mi pomohl a taky mi říkal, na co si dávat pozor a že ve finále je hokej pořád stejný, branky stejně velké a puky taky. Kluci odvedli parádní práci před brankovištěm. Strašně moc puků, co Dánové nahazovali od modré čáry, jsem si dokázal najít, nepřišly žádné teče. Patří jim obrovský dík, posledních čtyřicet minut bylo i do ofenzivy skvělých.“

A co jejich výpady, jimiž se vás snažili rozhodit? Zůstával jste v klidu?

„Myslím, že je to pak i dost bolelo. Věděli, že když se mě jen trošku dotknou, asi něco přijde. Už se jim tam pak tolik nechtělo. Parádní týmový výkon, a když budeme pokračovat, jako jsme hráli ve druhé a třetí třetině, bude strašně těžké nás porazit.“

Co řeknete na genialitu Davida Pastrňáka? Napřed vykoupal dánského obránce, pak skvěle našel Lukáše Sedláka.

„Známe se dlouho. Od nějakých čtrnácti, patnácti let. Pasta mě pořád nepřestává překvapovat. Je radost se na něj koukat. A taky na devadesát osmičku.“ (mrkl na Martina Nečase, který stál opodál)